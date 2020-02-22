Vicdanları sızlatan görüntü! Büyükbaş hayvana önce eziyet etti sonra kesip etlerini sattı
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Vicdanları sızlatan görüntü! Büyükbaş hayvana önce eziyet etti sonra kesip etlerini sattı

Sakarya'nın Karapürçek İlçesinde oturan Remzi A. yere yatırdığı büyükbaşa önce 'geber' diye bağırıp sopayla defalarca vurdu, sonra hayvanı keserek etlerini sattı. Vicdanları sızlatan o görüntüleri ise çalışanı tarafından anbean kayda alındı.

22.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:37
Vicdanları sızlatan görüntü! Büyükbaş hayvana önce eziyet etti sonra kesip etlerini sattı

Hayvana şiddet olaylarının son adresi Sakarya oldu. ilçesinde oturan Remzi A., bahçesinde beslediği büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırdıktan sonra sopayla ardı ardına vurdu. Remzi A. eziyet ettiği hayvanı daha sonra keserek etlerini sattı.

EŞİNE DE HAKARETLER ETTİ

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı bir büyükbaşı önce yere yatırdı ardından da sopayla vurdu. Remzi A. elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, hakaretler ederek hayvana vurmaya devam etti. Aynı zamanda eşiyle de tartışan Remzi A., eşine de tehditler savurarak küfretti.

ÇALIŞANI TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Yaşanan bu anlar Remzi A.'nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Remzi A., daha sonra hayvanı keserek, etlerini sattı. İzleyenlerin içini acıtan görüntüler büyük tepki çekti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Vicdanları sızlatan görüntü! Büyükbaş hayvana önce eziyet etti sonra kesip etlerini sattı
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