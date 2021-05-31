Sakarya'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Mustafa Ozan idaresindeki 68 ABY 178 plakalı kamyon, Güldibi Mahallesi mevkisinde aynı yöne seyir halindeki Uğur Adıgüzel'in kullandığı 34 KF 6208 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi.

Kazada kamyonda bulunan Ferdi Ağıl, Tarık Tunç ve Yasin Can Sevinç yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu