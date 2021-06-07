Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı
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Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Karakoç'un Bağlum mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karakoç'un bu toprakların yetiştirdiği çok özel, çok müstesna bir ozan ve bir şair olduğunu söyledi.

Karakoç'un ömrü boyunca hep inandığını söylediğini, yazdığını ve inandığı gibi yaşadığını belirten Şahin, "Milletimizin hislerinin tercümanı oldu, sevincimizin, sevgimizin ve öfkemizin tercümanı oldu. Hepimizin hayatında bir Abdurrahim Karakoç şiirinin ve mısrasının yeri vardır. Bunun için de bu millet onu çok sevdi, her kesimden, her dünya görüşünden insanlar onu çok sevdi. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip oldu, çok büyük bir vatanseverdi. Kendini bu topraklara adamış, bu toprakların derdi ile dertlenen, bu toprakların insanının derdi ile dertlenen ve sevinciyle sevinen bir isimdi." diye konuştu.

Abdurrahim Karakoç şiirlerinin ve mısralarının bestelenerek türkü, marş olduğunu anımsatan AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Bundan 9 yıl önce kendisini ebediyete uğurladık. Ancak fikirleri, düşüncüleri, mısraları, duyguları ve düşünceleri bizlerle beraber yaşamaya devam ediyor. Bu topraklarda bu millet yaşamaya devam ettikçe, ilelebet yaşadıkça o da bu topraklarda duyguları ve düşünceleriyle yaşamaya, var olmaya devam edecek." dedi.

Karakoç'un oğlu AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, anma programına katılanlara teşekkür etti.

Anma programına, usta şairin yakınları, sevenleri, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, müzisyen Hasan Sağındık da katıldı.

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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