Sahura Kalkan Kişi Otomobilini Kundaklanmaktan Son Anda Kurtardı

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, park halindeki iki otomobili benzin dökerek yakmak istediği sırada sahura kalkan araç sahiplerinden birisi durumu fark edince kovayla su dökerek yangını önledi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Olayın gerçekleştiği sırada sahura kalkan Şahin Eren ise durumu fark etti. Bunun üzerine Şahin Eren elinde su dolu 2 kova ile dışarı çıkıp araçların üzerine dökerek araçları yanmaktan kurtardı. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Olayı gerçekleştiren şahıs ise koşarak olay yerinden kaçtı. Şahin Eren ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etme çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA