Sahtekar Papazın Ölü Diriltme Töreni Sosyal Medyada Olay Oldu

Sahtekar Papazın Ölü Diriltme Töreni Sosyal Medyada Olay Oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ölüyü dirilttiğini iddia eden sahtekar papazın şovu sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde papazın, bir takım hareketler yaptıktan sonra tabutta yatan kişinin hareketlenerek doğrulduğu görülüyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kendisini papaz olarak tanıtan bir adam, sözde ölüyü dirilterek halkı kandırmaya çalıştı. İsminin Alph Lukau olduğu öğrenilen sahtekar papazın ölü diriltme görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

ÖLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ADAM BİR ANDA DOĞRULDU

Güney Afrika'nın Josennesburg kentinde gerçekleştirilen bir sahtekarlık bu kadarına da pes dedirtti. Kendisini papaz olarak tanıtan Papaz Alph Lukau isimli bir kişi gerçekleştirilen cenaze töreninde ölen kişiyi dirilteceğini iddia etti. Önce kalabalığa hitap eden ve ölünün yakınlarını tanıtan papaz, daha sonra bazı müdahalelerde bulundu. Bunun üzerine tabutta yatan kişi hareketlenerek doğruldu.

CENAZE ŞİRKETİ PAPAZDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sahte diriltme töreninin görüntülerini ise sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı vatandaşlar yaşananları kınarken bazıları ise dalga geçti. Bunun üzerine cenazeyi düzenleyen şirket, kendilerinin böyle bir gösterinin gerçekleşeceğinden haberdar olmadıklarını belirterek papazdan şikayetçi olduklarını aktardı. Görüntülerde tabuttaki şahsın defalarca ağzını oynattığı görüldü.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (12)

  • ABDULLAH HAKİKATSEVER:
    Admanın sahtekar olduğunu nereden biliyorsunuz belkide videoda trollenen adamdır. Yani adama oyun yapılıyordur. Adam kendisinde diriltme yeteneği var sanıyordur. .
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  • TAYYAR DURDEN:
    Dünyanın en karlı işi din tüccarlığı. Şaşırmamak gerekir; sadece Müslümanlarda olacak diye bir şey yok ki. . .
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