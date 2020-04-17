'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
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İskender, Güncel

'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı

Kamuoyunda sahte peygamber olarak tanınan ve geçen yıl hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu'nun, ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyaya sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı.

17.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:23
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı

Kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu'nun ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyadan sızdıran kişiler için harekete geçtiği ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında 5 yıl hapis cezası isteniyor.

KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİLER

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Olay geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana geldi. İskender Erol Evrenosoğlu'nu tanıyan 2 kişi dini sorular sormak için Evrenosoğlu'na telefon etti. Telefonda yaklaşık 40 dakika sohbet eden Doğan K. ve Bayram Ç. İskender Evrenosoğlu ile yaptıkları konuşmaları kayıt altına aldı. Görüşmenin ardından kendi sesinin sosyal medyada deşifre edildiğini fark eden sahte Evrenosoğlu, Doğan K., ve Bayram Ç., hakkında kayda alınan konuşmaları yaymak suçlamasıyla Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İDDİALARI REDDETTİLER

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan K., ve Bayram Ç., hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Doktor Doğan K., 1989 yılından beridir İskender Evrenosoğlu'nun kurmuş olduğu Uluslararası Mihr Vakfına üye olduğunu ses kaydını kendisinin yaymadığını arkadaş ortamında başkası tarafından kayıt altına alınıp yayılmış olabileceğini belirtti. Diğer şüpheli Bayram Ç. ise telefonunda görüşmelerin otomatik olarak kaydedildiğini, kaydı arkadaş ortamında dinlediklerini kendilerinin yaymadıklarını söyledi.

DAVAYA OĞLU KATILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler Doğan K. ve Bayram Ç. hakkında 'Kayda Alınan Konuşmaları Yayınlama' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapis istemiyle Denizli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelilerin davasında İskender Evrenosoğlu'nun ölmesiyle davaya oğlu Oktay Evrenosoğlu müşteki olarak katıldı. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye ifade veren Evrenosoğlu şikayetlerinin devam ettiğini yaşanan olaydan dolayı manevi olarak zararı olduğu beyan etti. Dava devam ediyor.

'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
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