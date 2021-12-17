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Son dakika haber | Sahte alkolden hayatını kaybetti, arkadaşlarının tedavisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Sahte alkolden hayatını kaybetti, arkadaşlarının tedavisi sürüyorZONGULDAK Zonguldak'ta bilinç bulanıklığı ve görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden biri olan Mehmet Başkan hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Sahte alkolden hayatını kaybetti, arkadaşlarının tedavisi sürüyor

ZONGULDAK Zonguldak'ta bilinç bulanıklığı ve görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden biri olan Mehmet Başkan hayatını kaybetti. Başkan'ın sahte alkol kullandığı iddia edilen diğer 3 arkadaşının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ta dün akşam bilinç bulanıklığı ve görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden 1'i yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Başkan hayatını kaybetti. Dün akşam bilinç bulanıklığı, görme bozuklukları sebebiyle Mehmet Başkan, Uğur K., Mehmet Ç. ve Ahmet B., hastaneye başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerde dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınanlardan Mehmet Başkan, durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. Mehmet Başkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tedavisi süren 3 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | Sahte alkolden hayatını kaybetti, arkadaşlarının tedavisi sürüyor

Son dakika haber | Sahte alkolden hayatını kaybetti, arkadaşlarının tedavisi sürüyor

Son dakika haber | Sahte alkolden hayatını kaybetti, arkadaşlarının tedavisi sürüyor

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