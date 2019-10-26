Sahneye derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Yıldız Tilbe, frikik vermekten son anda kurtuldu

Sahneye derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Yıldız Tilbe, frikik vermekten son anda kurtuldu

Harbiye'de bu yıl sekizinci konserini veren Türk pop müziğinin güçlü isimlerinde Yıldız Tilbe sahnede kıyafetinin azizliğine uğradı.

26.10.2019 09:05
Sahneye derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Yıldız Tilbe, frikik vermekten son anda kurtuldu

Bu seneki sekizinci Harbiye konserini veren Tilbe, sahne şovları ve hafızlara kazınan şarkılarıyla binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

"ŞUNU ÇIKARIP GELEYİM"

Darbuka eşliğinde kendinden geçen Tilbe, bir ara kıyafetinin azizliğine uğradı. Frikik vermekten son anda kurtulan Tilbe, "Şunu çıkarıp geleyim" diyerek kendisini dinlemeye gelenleri güldürdü.

KENDİNE BİR KEZ DAHA HAYRAN BIRAKTI

Derin yırtmaçlı elbisesiyle büyük beğeni toplayan Tilbe, zengin repertuvarı ile dinleyicileri duygudan duyguya sürükledi. Hareketli parçalarında kendinden geçen Ünlü şarkıcı, kıvrak dansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.


VİDEO: Sahneye derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Yıldız Tilbe, frikik vermekten son anda kurtuldu
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