Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu

Bülent Ersoy, önceki gün Şişli'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Ersoy, sahne aldığı mekanda kendisine yaklaşmak isteyen bir kadına mikrofonla vurarak tepki gösterdi.

Bu hareketinden dolayı eleştirilen Bülent Ersoy, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savundu.

"BEN SAHNEDE İKİ KERE VURULDUM"

Kadına şiddet uyguladığı söylenen Bülent Ersoy, şunları söyledi: "Şiddetin kadını erkeği olmaz. Şiddet şiddettir ama burada yapılan bir şiddet varsa evvela bana uygulanmıştır Ben orada esere girif olmuştu. Oraya çıkması abesle iştigal. Ben iki kere sahnede vuruldum. Bu bana yapılan şiddet değil sonu ölümle bitecek bir neticeydi. İnsanlar bunu yazmadan önce bir düşünsünler. Ben çok insan severim. Ben beni vuran ve kurşunun böbreğimden geçmesine sebep olan kişiyi bile affettim. Kanunlar önünde affedilmedi.

"KADIN BANA BIÇAK ÇEKEBİLİRDİ"

Kadını nasıl kibarca geri çevirebilirdim. Bunlar olacak şey değil. İnsanlar önce kendisini oraya koyacak. Orada o kadın bıçak falan çıkarabilirdi. Orada birebir karşı karşıyasınız orada ne yapacağı meçhul.

"KİMDİR BU KADIN ÇAĞIRIN"

Ben indikten sonra 'kimdir bu kadın çağırın' dedim. Çok sert görünürüm ama yüreğim yufkadır.Kadın o kadar sarhoşmuş ki yerlere düşmüş. Kadını eşi falan alıp götürmüşler zaten. Yoksa kimsenin şahsına münhasır bir şeyde bulunmam. Can acıtma gibi duygular yoktur benim gönlümde."