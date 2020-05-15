Sahilde doğum günü partisi sevinci kısa sürdü
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Sahilde doğum günü partisi sevinci kısa sürdü

Sahilde doğum günü partisi sevinci kısa sürdü Doğum günü kutlamasına polis müdahalesi -Vatandaş iftar sonrası sahile akın etti, polis ekipleri böyle müdahale etti İstanbul'un ünlü sahili Emirgan'da yasak olmasına rağmen sahilde toplu bir şekilde oturarak ve araçlarından çaldıkları yüksek...

Sahilde doğum günü partisi sevinci kısa sürdü
15.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:24

Sahilde doğum günü partisi sevinci kısa sürdü

Doğum günü kutlamasına polis müdahalesi

-Vatandaş iftar sonrası sahile akın etti, polis ekipleri böyle müdahale etti

İSTANBUL - İstanbul'un ünlü sahili Emirgan'da yasak olmasına rağmen sahilde toplu bir şekilde oturarak ve araçlarından çaldıkları yüksek sesli müzikle doğum günü kutlaması yapan gruba polis ekipleri müdahale etti. Şahıslar, haklarında idari para cezası uygulamak ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan ekipler sahilde bulunan diğer vatandaşları da tek tek uzaklaştırdı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle İstanbul'da sahiller de yürüyüş yapmak oturmak ve spor yapmak yasaklandı. Ancak yasağa rağmen vatandaşlar özellikle iftardan sonra havanın ısınmasıyla birlikte sahillere akın etti. Polis ekipleri sık sık uyarılar yapmasına ve sahili boşaltmasına rağmen bazı kişiler polis ekiplerinin ayrılmasının ardından sahile yeniden geldiği görüldü.

Emirgan sahilinde gelen bir grup ise bu kadarına da pes dedirtti. Sahil kenarına arabalarını park eden grup burada müzik açtı ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayarak maskesiz bir şekilde doğum günü kutlamak istedi. Grubun doğum günü kutlaması çok uzun sürmedi. Sahile gelen polis ekipleri, doğum günü kutlaması yapan gruba müdahale etti. Grup daha sonra çevreyi rahatsız etmek ve hıfzıssıhha kanuna uymamaktan haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri daha sonra sahilde bulunan diğer vatandaşları da sahilden uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA

Manşet

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