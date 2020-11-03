Şahika Ercümen "Sıfır Atık Dalışı" için Halfeti'de
03.11.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:08
Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in konuşması Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi'nin konuşması Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın konuşması Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın konuşması Dalış için tekneye binilmesiŞANLIURFA - Dünya serbest...
Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in konuşması
Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi'nin konuşması
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın konuşması
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın konuşması
Dalış için tekneye binilmesi
ŞANLIURFA - Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında Halfeti'de yapacağı dalış için geldiği Şanlıurfa'da konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme