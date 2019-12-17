: Şahan Gökbakar, Rakı Festivali'nin yasaklanmasının ardından içki fotoğrafı paylaştı

17.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:49

Recep İvedik 6 filmiyle gişede yüzü gülen Şahan Gökbakar, Adana Valiliği tarafından iptal edilen ilk olarak "Dünya Rakı Festivali" ismi verilen daha sonra Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilen etkinlikle ilgili paylaşımda bulundu.

KONUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Meclis'in gündemine de taşınan festivalle ilgili tartışmalar devam ederken komedyen ve yapımcı Şahan Gökbakar'dan paylaşım gecikmedi. Arkadaşlarıyla rakı içerken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar "Rakı festivali, dostlarımla... Not: İçkinin fazlası zarar gençler, keyfince için ama dozunda ve adabıyla... Adam gibi..." notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Gökbakar'ın bu paylaşımına yorum yağarken çoğu kullanıcı, bu paylaşımından dolayı filmlerinin protesto edilebileceği konusunda komedyeni uyardı.

"GÜVENLİK NEDENİYLE ÖNLEMLER ALINDI"

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar Twitter hesabından tartışmaları şöyle değerlendirmişti:"Güvenlik nedeniyle festival ile ilgili önlemler alınması doğrudur,ancak bunun kişisel tercihlere müdahale boyutuna ulaşması yanlıştır. Türkiye'nin Osmanlı, Selçuklu hatta Orta Asya'dan bugüne gelen en köklü değerlerinden biri farklılıklara ve bireysel tercihlere hoşgörülü olmaktır."

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