Şahan Gökbakar, Kazdağları'nda kesilen ağaçlardan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı'na isyan etti
Şahan Gökbakar, Kazdağları'na yapılmak istenen altın madeni için kesilen ağaçların sayısını açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'na "Biz salak mıyız?" diyerek sitem etti.
Komedyen Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kazdağları'nda kesilen ağaçlarla ilgili açıklamasına sosyal medya hesabından "Biz salak mıyız?" diyerek tepki gösterdi.
Kazdağları'na yapılmak istenilen altın madeni, aralarında ünlü isimlerin bulunduğu birçok kişiyi isyan ettirdi. Sosyal medyadan 'Kazdağları hepimizin' etiketiyle başlatılan kampanyaya bir çok isim destek oldu. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, Kazdağları ile ilgili iddialara, sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. Maden sahasının Kazdağlarında değil Kazdağlarına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen açıklamada, kesilen ağaç sayısının da iddia edildiği gibi 195 bin değil 13 bin olduğu söylendi.
"BİZ SALAK MIYIZ?"
Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir yazı kaleme alarak şu sözlerle sitem etti: "Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış. Demiş ki 'evet ağaçlar katledildi ama 195 bin değil 13 bin ağaççık kestik canım. He ayrıca da Kaz dağları değil orası 40 km uzağı… Bakanlığa sorularım: Biz salak mıyız?
"AÇIKLAMA DEĞİL İTİRAF OLMUŞ"
Göz görüyor bakın bakalım kaç ağaç kesilmiş? Kaz dağları ve etrafı kaç km² su kaynaklarına sahip? İstanbul'a su kaç km öteden geliyor? Yahu o bölgedeki köylere su taşıyan nehirler ve kaynaklar kaç km öteden geliyor? 40 km Kaz Dağları ve su kaynakları için, ev ile bakkala olan uzaklık gibi denilebilir… Yani açıkçası bu açıklamayı yapan ve bunu açıklama diye veren zihniyet işte sorun. Açıklama değil itiraf olmuş..
"DEFOLUP GİTSİN BURADAN"
Acilen bu Kanadalı şirket defolup gitsin buradan. Kanada da ormanda bırak siyanürlü altını, mangal yaktırmazlar be! Bunu onaylayan ve izin veren tüm kişilerden de hesap sorulsun"
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ALLAH BELANIZI VERSİN REZİL KEPAZELER !!! SADECE AĞAÇLAR DEĞİL YAŞAYAN TÜM CANLILAR MİLYONLARCA CAN GİTİ, UTANMADAN 13 BİN AĞAÇ KESİLMİŞ DİYORLAR , BİZ KERİZ MİYİZ SİZ BURNUNUZUN UCUNU GÖRMEYEN MALLAR GİTTİ TEK TEK AĞAÇ KÖKÜNÜ MÜ SAYDI???Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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altın çıkacak koçum borumu sandınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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LAN FLORHASAN KİME YALAKALIK YAPIYON MAL HERİF. ALTINI SANAMI BIRAKACAK ADAM ÜLKESİNE GÖTÜRECEK DENYO1 1 Yayından Kaldır
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Ama bu konuda haklıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sen git sirkinde oyna sen ve senin gibilerin yazlığı kışlığı ormanın içinde yerdenmi bittiğini sanıyorsunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ŞAHAN İŞİNE BAK. .Cevap Yaz 92 201 Yayından Kaldır
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gamyoncu sen işine bak seni aşan mevzulara dalma beyninin alamayacağı konularda ahkam kesme37 20 Yayından Kaldır
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Zihniyete bak ya bana dokunmayan bın yıl yasasın zıhnıyetı sadece ak beyınlerde mevcut37 23 Yayından Kaldır
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YAPMA MİSLİMAN GÜNAHA GİRİYOSUN CEHENNEM SICAKTIR26 14 Yayından Kaldır
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Her vatandaşın işidir bu50 10 Yayından Kaldır