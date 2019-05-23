Şahan Gökbakar Eşiyle 4'üncü Evlilik Yıldönümlerini, Eskilerin Diliyle Söylenen Bir Notla Kutladı
Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'la olan evliliğinin 4'üncü yılını eskilerin diliyle söylenen bir notla kutladı. Gökbakar, "4. sene-i devriyemiz, zevcem ile berhudarız" paylaşımını yaptı.
Son günlerde yaptığı siyasi çıkışlarla adından söz ettiren komedyen Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Selin Gökbakar ileevliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. 2015 yılında dünyaevine giren çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
"ZEVCEM İLE BERHUDARIZ"
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ile 4. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Gökbakar, paylaşımına "4. sene-i devriyemiz, zevcem ile berhudarız. 4'ün yanına bir 0 ekleriz inşallah karıcım..." notunu düştü. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
ANLAMLI DÖVME YAPTIRMIŞTI
Gökbakar aile sevgisini gösteren anlamlı bir dövme yaptırmış "Ailem artık hep benimle... Kraliçem ve iki aslan parçası..." notunu paylaşmıştı.
YORUMLAR (8)
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BU YAGTULUMUNA NASIL KATLANIYOR GARI PARASI ICIN PISPIS KOKARDIR PIS HERIF YEDIGI CANAGI PIS EDENCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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ŞİŞMAN SENİ , ARTIK FİLMLERİN İZLENMİCEK ESKİSİ GİBİ BAKALIM ONDAN SONRA NAPICAKSIN PİS ŞİŞMANCevap Yaz 3 24 Yayından KaldırBİLİRKİŞİ: HAYIR NİYE ADAMIN KİLOLARINA LAF ETTİN Kİ BU KADAR HERKESİN KENDİ TERCİHİ . BARİ İNSANLARIN BEDENLERİNE LAF ETMEYİN ORDA BİR DUR NOKTANIZ OLSUN. .22 2 Yayından Kaldır
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sen tam bir çekkelsınCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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kendini aslan yerine koymuşCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır