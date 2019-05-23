Şahan Gökbakar Eşiyle 4'üncü Evlilik Yıldönümlerini, Eskilerin Diliyle Söylenen Bir Notla Kutladı

Son günlerde yaptığı siyasi çıkışlarla adından söz ettiren komedyen Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Selin Gökbakar ileevliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. 2015 yılında dünyaevine giren çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

"ZEVCEM İLE BERHUDARIZ"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ile 4. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Gökbakar, paylaşımına "4. sene-i devriyemiz, zevcem ile berhudarız. 4'ün yanına bir 0 ekleriz inşallah karıcım..." notunu düştü. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

ANLAMLI DÖVME YAPTIRMIŞTI

Gökbakar aile sevgisini gösteren anlamlı bir dövme yaptırmış "Ailem artık hep benimle... Kraliçem ve iki aslan parçası..." notunu paylaşmıştı.