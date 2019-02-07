Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş Taklidiyle Kırdı Geçirdi
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' şarkısını yorumlayarak takipçilerini yine güldürdü.
Recep İvedik 6 çekimlerini tamamlayan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından takipçilerini yine güldürdü. Gökbakar, Ebru Gündeş'in sevilen parçası 'Söyleyin'i farklı bir şekilde yorumladı.
ŞARKIYA FARKLI BİR YORUM GETİRDİ
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve takipçilerini şekilden şekle girerek şaşkınlığa uğratan Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' adlı parçasına farklı bir yorum getirerek takipçileriyle paylaştı.
"ANMAZ GİBİ DURUYOR ZATEN"
Şahan Gökbakar'ın, "Anmaz gibi duruyor zaten" notuyla paylaştığı video yarım saatte 37 binden fazla beğeni aldı.
YORUMLAR (3)
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fılmı ne zaman vızyona gırıyor. yarın mı baska zaman mı. halkı ınsan yerıne koyup bır acıklama yapsa keske.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NASI GÜLDÜM. . NASI GÜLDÜM.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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çok komik hahahahaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır