Zonguldak Ereğli'de cevizden düşen hastanın iki bileği aynı seansta ameliyat edildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ceviz ağacından düşerek iki el bileğinde parçalı kırıklar oluşan 47 yaşındaki hasta, iki ortopedi uzmanının eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonla tedavi edildi. Her iki bileğe aynı seansta müdahale edilmesiyle ameliyat süresi yarı yarıya kısaltılırken, hastanın ikinci kez anestezi almasının da önüne geçildi.

Ereğli'de ceviz ağacından düşerek yaralanan 47 yaşındaki erkek hasta, her iki el bileğindeki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir bileğinde açık ve parçalı, diğerinde ise parçalı kırık tespit edilen hasta, ortopedi ve travmatoloji uzmanları Dr. Volkan Tutuş ile Dr. Erol Günen tarafından aynı anda ameliyat edildi.

Gece saat 22.00 sıralarında acil servise başvuran hastanın muayenesinde, bileklerinden birindeki kırığın açık kırık niteliğinde olduğu belirlendi. Acil cerrahi müdahale kararı alan iki uzman, hastanın her iki bileğindeki kırıkları tek ameliyat seansında tedavi etti.

İki cerrah aynı anda müdahale etti

Operasyona ilişkin bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Volkan Tutuş, hastanın ceviz ağacından düşmesinin ardından acil servise getirildiğini söyledi.

Her iki el bileğinde ciddi kırıklar bulunduğunu anlatan Tutuş, "Hastamızın her iki el bileğinde, bir tarafı açık ve parçalı, diğer tarafı da parçalı olmak üzere kırıkları mevcuttu. Erol hocamla birlikte iki kişi aynı anda, aynı seansta müdahalemizi yaptık" dedi.

Bölgede ağaçtan düşme vakalarıyla sık karşılaştıklarını ifade eden Tutuş, bu tür kazaların hastalarda ciddi yaralanmalara neden olabildiğini belirtti.

Ameliyat süresi yarıya indirildi

Operasyona katılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Erol Günen ise hastadaki açık kırığın acil müdahale gerektirdiğini anlattı.

Açık kırıklarda kemiğin dış ortamla temas ettiğini belirten Günen, "Bu, ortopedik acillerden bir tanesi. Kemik sağlığı için de son derece önemli, acil müdahale gerektiren bir kırık" diye konuştu.

İki cerrahın farklı bileklere eş zamanlı müdahale ettiğini söyleyen Günen, "Volkan hocam açık kırığa müdahale ederken ben de diğer taraftaki kırığa müdahale ettim. Hastanın aynı seansta iki operasyonu birden olmasını sağladık. Açık kırığı kapalı hale getirdik. Bu şekilde çok daha uzun sürecek olan operasyon süresini yarı yarıya azalttık. Yine aynı hastanın iki defa anestezi almasının önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı

Hastanın operasyon sonrasında sol elini kullanabildiğini aktaran Günen, yemek yeme ve kişisel temizlik gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldiğini söyledi.

Bu tür yaralanmalarda erken müdahalenin ve hastanın günlük yaşamına dönüşünün önemine değinen Günen, "Hastamızın operasyonu da gayet güzel geçti. Umarım ilerleyen dönemde tam eski fonksiyon ve hareket açıklığına dönecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı