Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Ereğli'de 72 yaşındaki maden işçisi 3 aylık tedaviyle yürümeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Ereğli'de 72 yaşındaki maden işçisi 3 aylık tedaviyle yürümeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Ereğli'de 72 yaşındaki maden işçisi Ahmet Üstünkul’un diyabete bağlı ayak yarası kemiğe ilerleyince bacak kesilmesi gündeme geldi. Yaklaşık 3 ay süren vakum tedavisi ve yapay deri işlevi gören materyal uygulamasıyla yara kapanırken Üstünkul yeniden yürümeye başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli maden işçisi Ahmet Üstünkul, diyabete bağlı olarak ayağında oluşan ve kemiğe kadar ilerleyen yara nedeniyle zorlu bir süreç yaşadı. Bacağının kesilmesi gündeme gelen Üstünkul, yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden yürümeye başladı.

Ayağındaki yara nedeniyle çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran Üstünkul, Op. Dr. Volkan Tutuş'a başvurdu. Hastanın ayağındaki yaranın iyileşmesi için tedavi süreci başlatıldı. Vakum tedavisi ve ölü dokuların temizlenmesinin ardından biyo-bozunur dermal matriks adı verilen, yapay deri işlevi gören biyolojik materyal uygulandı. Üç aylık tedavinin sonunda yaranın tamamen kapandığı belirtildi.

"Şu anda sorunsuz yürüyorum"

Tedavi sürecinin ardından yeniden yürüyebilen Ahmet Üstünkul, yaşadıklarını anlattı. Üstünkul, "Ayağımın altında yara vardı. Hocamıza geldik. Allah razı olsun, gerekeni yaptı. Şu anda iyileştim, sorunsuz yürüyorum. Daha önce gittiğim sağlık kuruluşlarında yürüyemeyeceğim ve ayağımın kesileceği söylendi. Şimdi günlük işlerimi yapabiliyorum" dedi.

"Yarayı tamamen kapattık"

Op. Dr. Volkan Tutuş da hastanın ayağındaki yaranın kemiğe kadar ilerlediğini ve ölü dokular içerdiğini belirterek, yaklaşık 3 aylık tedaviyle başarılı sonuç aldıklarını söyledi. Tutuş, "Ahmet amcamız bize başvurduğunda ayağının dış kenarında kemiğe kadar ilerlemiş yaralar vardı. Daha önce birçok hastaneye başvurmuş, ayağının kesilmesi önerilmişti. Yaranın iyileşebileceğini düşünerek tedaviye başladık. Vakum tedavisi ve yara temizliğinin ardından biyo-bozunur dermal matriks uyguladık. Üç ayın sonunda yarayı tamamen kapattık. Hastamız şu anda kendi imkanlarıyla yürüyebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı

Ülkede sokaklar dehşet yerine döndü! Polis alevler içinde kaldı
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

31 yıl sonra köylerine dönmek için tek bir istekleri var
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

Bir odada kurulup milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü
Ayvalık'ta tekne battı! 8 kişi kurtarıldı, doktor denizde kayboldu

Ayvalık'ta tekne battı! 8 kişi kurtarıldı, doktor denizde kayboldu
23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'ye ateşlenen 2 füzeyi engellediğini açıkladı

Kutsal toprakları füzelerle hedef aldılar
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı

Savaş çanları yeniden çalıyor! Harita paylaşıp bir saat verdiler
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj