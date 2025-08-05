70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

Yozgat Şehir Hastanesi'nin acil servisine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 70 yaşındaki kadın hasta, ilk değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Polikliniği'ne sevk edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre çapında bir kitle tespit edildi.

KARNINDAN 4 KİLO KİTLE ÇIKARILDI

Ameliyata uygun olduğu belirlenen hasta, hemen operasyona alındı. Bir saat süren başarılı ameliyat sonucunda, morfolojik olarak sarkom (yumuşak doku tümörü) ile uyumlu olduğu düşünülen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası serviste tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.