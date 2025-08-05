70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Şehir Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 70 yaşındaki kadının karın bölgesinden 30 santimetre çapında ve 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Bir saat süren başarılı ameliyat sonrasında hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nin acil servisine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 70 yaşındaki kadın hasta, ilk değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Polikliniği'ne sevk edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre çapında bir kitle tespit edildi.

70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

KARNINDAN 4 KİLO KİTLE ÇIKARILDI

Ameliyata uygun olduğu belirlenen hasta, hemen operasyona alındı. Bir saat süren başarılı ameliyat sonucunda, morfolojik olarak sarkom (yumuşak doku tümörü) ile uyumlu olduğu düşünülen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası serviste tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

Kaynak: AA / Sait Çelik - Sağlık
Urfalı sanılıyordu! İbrahim Tatlıses'in kökeni bilmeyenleri şaşırtıyor

Herkes Urfalı biliyordu ama gerçek başka çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

40 kilo 4 kilo benden kaçmaz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Doktorlarimizla gurur duduyoruz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Öyle bir kitle ne kitlersen kitle hesabı ha 40 kilo ha 4 kilo :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Patoloji raporu ile yetinmeyin. Madde ve vücut üzerinde gerekli tüm tetkikler yapılmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi

Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi
Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış

Düğününden görüntü paylaşıp isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.