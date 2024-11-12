Yahşihan'da Normal Doğum Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, normal doğumun önemi anlatıldı. Sağlık personellerinin yaptığı sunumlar ve dağıtılan broşürlerle vatandaşlar bilinçlendirildi.
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçede normal doğumun önemi ve yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, sağlık personelleri tarafından vatandaşların sağlıklı bir doğum süreci hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla sunum yapıldı, eğitim broşürleri dağıtıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, amaçlarının halkı bilgilendirerek normal doğumun faydalarını anlatmak ve sezaryen oranlarını düşürmek olduğunu belirtti.
Sönmez, anne adaylarının bilinçli tercihler yapmalarını da istediklerini kaydetti.
Anne adayları da etkinlikten memnun kaldıklarını ifade etti.???????