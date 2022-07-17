Uzmanlar, sigaranın ses tellerine zararı hakkında uyarıyor

Doç. Dr. Necati Enver:

"Sigara ses telinde yaptığı hasarlara bağlı olarak ses kısıklığı yapabilir"

"Bu rahatsızlığı geçiren kadınlarda ses kalınlaşması oluşabiliyor"

İSTANBUL - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, sigaranın ses tellerine verdiği zarara değinerek, "Sigara ses telinde yaptığı hasarlara bağlı olarak ses kısıklığı yapabilir. Ses kısıklığı özellikle kadınlarda ses telindeki sigara poliplerine, sigara ödemlerine bağlı olur. Ameliyattan sonra eğer hasta sigara içmeye devam ederse bu durum tekrarlayabilir" dedi.

Kullananlarda çeşitli hastalıkların meydana gelmesine sebep olan sigaranın insan sağlığına olumsuz etkilerinden biri de ses kısıklığı problemi. Sigara kullanımına bağlı olarak ses tellerinde polipler ve ödemlerin oluşmasıyla sigara kullananlarda ileri dönemlerde nefes darlığı ve konuşmakta ciddi güçlükler meydana gelebiliyor. Kadınlarda ise ses kalınlığı oluşabiliyor. Bu problem nedeniyle seste kalınlaşma, sesin cızırtılı gelmesi, sesin kolay yorulması, boğuk ve zor duyulur bir ses, gibi belirtiler görülebiliyor. Zarar gören ses tellerinde poliplerin ve ödemlerin oluşmasıyla meydana gelen ses kısıklığı nedeniyle ileri safhalarda nefes darlığı ve konuşmakta ciddi güçlükler de oluşabiliyor. Bu rahatsızlığı geçiren kadınlarda ise ses kalınlaşması oluşabiliyor. Hastalar, seslerinin erkek sesi gibi kalın olmasından ve telefonda konuştukları kişinin kendilerini erkek sanmaları gibi nedenlerden dolayı hastanelere başvurabiliyor. Oluşan bu rahatsızlık ise kısa süren bir ameliyat ile tedavi edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, tedavinin hastalar açısından kolay olduğunu ve sesin yaklaşık 1 hafta sonra kullanılabildiğini belirtiyor.

"Sigara ses telinde yaptığı hasarlara bağlı olarak ses kısıklığı yapabilir"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, "Sigaranın ses tellerine olumsuz etkileri saymakla bitmez. Bunlar arasında gırtlak kanseri ve nefes darlığı gibi pek çok şey var. Ama bunların yanı sıra kansere neden olmadan da sigara ses telinde yaptığı hasarlara bağlı olarak ses kısıklığı yapabilir. Ses kısıklığı özellikle kadınlarda ses telindeki sigara poliplerine, sigara ödemlerine bağlı olur. Bu erken dönemde ses kısıklığı gibi problemlere neden olurken zamanın geçmesiyle, bu poliplerin büyümesiyle, sigaranın etkisiyle, nefes darlığı ve konuşmakta ciddi güçlüklere neden olabilir. Bu hastalar genelde seslerinin kalın olmasından ve telefonda kendilerine beyefendi diye hitap edilmesinden dolayı bize başvururlar. Yaptığımız muayenede ses telindeki sigara polibini gördüğümüz zaman genelde ameliyat kararını alırız. Ameliyat ağız içerisinden ses telindeki polibin çıkartılması işlemine dayanıyor ve boğazda, boyunda herhangi bir kesiğe gerek kalmıyor. İşlem sırasında sesi kaybetmek gibi bir risk yok. Hastalarımız sıklıkla bize bunu sorarlar. Ses ameliyattan hemen sonra iyileşmeye başlıyor. Genelde hastalarımızın beş ile yedi gün kadar hiç konuşmamalarını isteriz. Sonrasında hastalarımız seslerini yeniden kullanmaya başlarlar. Sesin gerçek haline en güçlü haline ulaşmasıysa birkaç ay sürer. Çünkü ses telinin iyileşmesi zaman alır" dedi.

"Ameliyattan sonra eğer hasta sigara içmeye devam ederse bu durum tekrarlayabilir"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, "Bu duruma sebep olan en temel şey sigara. Sigara aynı zamanda bu problemlere de neden oluyor. Sigaranın dışında boğaz reflüsü, diğer ismiyle gırtlak reflüsü de ses tellerinde bu gibi değişikliklere neden olabilir. Ameliyattan sonra eğer hasta sigara içmeye devam ederse bu durum tekrarlayabilir ve tekrarlayan ameliyatları yapmak hem bizim için hem de hastamız için daha zorlu olacaktır. Hastalarımızın ameliyattan önce sigarayı bırakmasını istiyoruz. Bu sayede ses tellerinin daha iyi iyileşmesi sağlanabilir. Standart ses teli polibi ameliyatlarına göre daha detaylı ve hassas çalışmayı gerektiren bir ameliyat olması nedeniyle iyileşme biraz zaman alabiliyor. Ameliyattan bir hafta sonra hasta sesini kullanmaya başlasa da ameliyattan sonraki iyileşme süreci iki ila dört ay sürmekte. ve bu sürenin sonunda ses tamamen normale dönebilmektedir. Hastalar ameliyat oldukları günün akşamında sıklıkla evlerine gidebiliyorlar. Ameliyattan sonra herhangi bir ağrı kesici kullanmalarına hemen hemen hiçbir zaman gerek kalmıyor. Ameliyat hasta açısından aslında çok kolay bir işlem. Ama bizim açımızdan mikroskop altında çalışılan çok ince bir iş. Çünkü ses telleri bir parmak boğumu büyüklüğünde çok küçük bir doku. O gördüğümüz polipler de bir veya iki mercimek tanesi büyüklüğünde. Aslında çok küçük bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama çok kritik bir yerde olduğu için mikroskop altında çok ince çalışmamız gerekiyor" dedi.

"Bazı hastalarımız ameliyat olmaktan, seslerini kaybetmekten korktukları için bize başvurmuyorlar"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, "Bazı hastalarımız ameliyat olmaktan seslerini kaybetmekten korktukları için bize başvurmuyorlar ama bunu ameliyat ile gidermek mümkün. Korkulacak esas şey sigaraya devam etmek. Hem bu problemi olan, hem de problemi olmayan tüm hastalarımıza önerimiz sigarayı bırakmaları. Sesiniz sizsiniz, ona sahip çıkın" diye konuştu.