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Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği Güncellendi

Avrupa Birliği'nin (AB) bulaşanlar ile ilgili tüzüğü dikkate alınarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'nde güncelleme yapıldı. Yönetmelikle, gıdada bulunabilen bulaşanlar için maksimum limitler belirlendi ve gıda işletmelerine önlem alma talimatı verildi.