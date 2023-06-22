Türk Böbrek Vakfı, İdrar Renginin Sağlık Sorunlarına İşaret Ettiğini Anlattı
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Türk Böbrek Vakfı, Bakırköy'de düzenlediği etkinlikle İdrar renginin işaret ettiği sağlık sorunları hakkında bilgilendirme yaptı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Buradan mümkün olduğu kadar annelere, babalara çocuklarının idrarlarını ve oldukça yaşlıların idrarlarının rengine bakmalarını istiyoruz. Eğer açık renk ve berrak bir idrar rengi varsa bir sıkıntı yok. Ama renk koyulaştıkça ve köpüklü olduğu zaman, Albümin yani protein kaçağı var demektir" dedi.
TÜRK Böbrek Vakfı, Bakırköy'de düzenlediği etkinlikle İdrar renginin işaret ettiği sağlık sorunları hakkında bilgilendirme yaptı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Buradan mümkün olduğu kadar annelere, babalara çocuklarının idrarlarını ve oldukça yaşlıların idrarlarının rengine bakmalarını istiyoruz. Eğer açık renk ve berrak bir idrar rengi varsa bir sıkıntı yok. Ama renk koyulaştıkça ve köpüklü olduğu zaman, Albümin yani protein kaçağı var demektir" dedi.
Türk Böbrek Vakfı, böbrek sağlığına dikkat çekmek amacıyla, Bakırköy Özgürlük meydanında 'Seninki ne renk' etkinliği düzenledi. Etkinlik alanında idrar renginin insan sağlığına dair verdiği ipuçları anlatılarak, suyun hayatımızda ki önemine dikkat çekildi. Türk Böbrek Vakfı üyeleri, standa gelenlerin sorularını cevaplayarak bilgilendirme yaptılar.
"İDRARINIZIN RENGİNİ KONTROL EDİN"
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Türk Böbrek Vakfı senelerdir bu tür etkinliklerle böbrek sağlığını korumak için kamuoyuna devamlı bir takım etkinlikler yapıyor. Senin idrarının rengi nedir? Diyerek bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Buradan mümkün olduğu kadar annelere, babalara çocuklarının idrarlarını ve oldukça yaşlıların idrarlarının rengine bakmalarını istiyoruz. Eğer açık renk ve berrak bir idrar rengi varsa bir sıkıntı yok. Ama renk koyulaştıkça ve köpüklü olduğu zaman, Albümin yani protein kaçağı var demektir. Çocuklarımız başta olmak üzere ve yaşlılarımız, niye yaşlılarımız? çünkü yaşlılarımız su içmeyi unutuyor. Onun için kalp krizini önlemek için bol su içmek lazım. Kalp krizleri saat 03.00 ile 06.00 arasında sabaha karşı oluyor, bütün yaşlılarımızın yanlarında ki komodinlere bir bardak su koymakta fayda var" diye konuştu.
'BİZİ İLK UYARAN İDRARIN RENGİDİR'Böbrek sağlığı için suyun önemine dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, "Böbreklerimizin en önemli görevlerinden bir tanesi günlük aldığımız sıvı dengesini ayarlamak. Yani çok su içersek çok idrar çıkarır, az su içersek az idrar çıkarır. Vücudumuzda oluşan bu zehirli maddeleri, idrar miktarıyla ayarlar ve atar. İdrar miktarı sağlıklı bir böbrekte azaldıkça renk koyulaşır. Çünkü içerisinde çok yoğun zararlı madde olur ama ne kadar çok su içersek de suyun rengine yakın idrar çıkarırız. Sarının her tonu normaldir. Ne zaman ki idrarımızın rengi kırmızıya, kahverengiye çalıyor, o zaman anormaldir. Kırmızı, bir insanın idrarında kan olduğu zaman genellikle böyle olur. Bunun da en büyük iki sebebi, ya idrar yolu veya idrar torbasının iltihabıdır. Ama onun dışında hiçbir ağrısı sızısı olmayan insanda böyle bir idrar, mesane kanserinin, böbrek kanserinin ilk belirtisi olabilir. veya sistemik hastalık dediğimiz, vücudumuzda böbreğin dışında organları tutan bazı hastalıklarda bu renk olabilir. Asıl hastalarımıza anlatmak istediğimiz ise köpüklü idrardır. Toplumda ki en büyük 2 hastalık, şeker hastalığı ve tansiyondur. Tansiyon ve şeker de bizim korktuğumuz 15-20 yıl sonra organları bozmasıdır. Şeker ve tansiyon, böbreği ilk etkilemeyi başladığı zaman idrarda köpük olmaya başlar. Şekerin ve tansiyonun böbreği etkilemeye başladığını gösterir. Bu durumlarda hemen doktora giderseniz, şeker ilacının yanında böbreği koruyucu tansiyon ilaçları var. Bunları verirseniz ileride böbrek hastası olmazsınız. Bizi ilk uyaran idrarın rengidir bu nedenle önemlidir. Ama en önemlisi gereksiz korkmayacağız. Su içmedik, terledik olabilir ama köpük veya kanı gördüğümüzde mutlaka hekime" şeklinde konuştu.
"4 TANE RENGİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"Meydanda ki standı gezen ve bilgi alan Ayşe Ergin, "Merak ettim ve hemen geldim. Burada ki çocukların çalışması, o çalışanların canla başla bizleri bilgilendirmesi beni çok mutlu etti. Ben şimdiye kadar, şurada bulunan 4 tane rengin ne olduğunu bilmiyordum. Ben tansiyon hastasıyım, diyet yapıyordum. Doktorum bana gece su içme diyordu, burada ki doktorumuz da 'Gece bir şişe su bulundurun komodininizde, gece kalkıp su içeceksiniz. Çünkü kalp krizi 4-6 arası olur' diyor, ben bunu bilmiyordum. Bilgilendirdiler, renkleri gördüm. Çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.