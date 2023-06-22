Türk Böbrek Vakfı, İdrar Renginin Sağlık Sorunlarına İşaret Ettiğini Anlattı

Türk Böbrek Vakfı, Bakırköy'de düzenlediği etkinlikle İdrar renginin işaret ettiği sağlık sorunları hakkında bilgilendirme yaptı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Buradan mümkün olduğu kadar annelere, babalara çocuklarının idrarlarını ve oldukça yaşlıların idrarlarının rengine bakmalarını istiyoruz. Eğer açık renk ve berrak bir idrar rengi varsa bir sıkıntı yok. Ama renk koyulaştıkça ve köpüklü olduğu zaman, Albümin yani protein kaçağı var demektir" dedi.

TÜRK Böbrek Vakfı, Bakırköy'de düzenlediği etkinlikle İdrar renginin işaret ettiği sağlık sorunları hakkında bilgilendirme yaptı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Buradan mümkün olduğu kadar annelere, babalara çocuklarının idrarlarını ve oldukça yaşlıların idrarlarının rengine bakmalarını istiyoruz. Eğer açık renk ve berrak bir idrar rengi varsa bir sıkıntı yok. Ama renk koyulaştıkça ve köpüklü olduğu zaman, Albümin yani protein kaçağı var demektir" dedi.

Türk Böbrek Vakfı, böbrek sağlığına dikkat çekmek amacıyla, Bakırköy Özgürlük meydanında 'Seninki ne renk' etkinliği düzenledi. Etkinlik alanında idrar renginin insan sağlığına dair verdiği ipuçları anlatılarak, suyun hayatımızda ki önemine dikkat çekildi. Türk Böbrek Vakfı üyeleri, standa gelenlerin sorularını cevaplayarak bilgilendirme yaptılar.

"İDRARINIZIN RENGİNİ KONTROL EDİN"

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Türk Böbrek Vakfı senelerdir bu tür etkinliklerle böbrek sağlığını korumak için kamuoyuna devamlı bir takım etkinlikler yapıyor. Senin idrarının rengi nedir? Diyerek bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Buradan mümkün olduğu kadar annelere, babalara çocuklarının idrarlarını ve oldukça yaşlıların idrarlarının rengine bakmalarını istiyoruz. Eğer açık renk ve berrak bir idrar rengi varsa bir sıkıntı yok. Ama renk koyulaştıkça ve köpüklü olduğu zaman, Albümin yani protein kaçağı var demektir. Çocuklarımız başta olmak üzere ve yaşlılarımız, niye yaşlılarımız? çünkü yaşlılarımız su içmeyi unutuyor. Onun için kalp krizini önlemek için bol su içmek lazım. Kalp krizleri saat 03.00 ile 06.00 arasında sabaha karşı oluyor, bütün yaşlılarımızın yanlarında ki komodinlere bir bardak su koymakta fayda var" diye konuştu.

'BİZİ İLK UYARAN İDRARIN RENGİDİR'

"4 TANE RENGİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"