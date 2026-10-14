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Tokat Valiliği içme suyu numunelerinde olumsuz bulgu saptanmadığını açıkladı

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Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim'den itibaren görülen şikayetler üzerine alınan içme suyu numunelerinde olumsuz bulgu saptanmadığını açıkladı. Analizler 14 Ekim'de sonuçlanırken başvurularda belirgin düşüş görüldü, vatandaşlardan hijyen kurallarına uymaları istendi.

Tokat Valiliği, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetlerinin ardından incelemeye gönderilen içme suyu numunelerinin analizlerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Tokat kent merkezinde 9 Ekim akşamından itibaren görülen sağlık şikayetleri üzerine başlatılan incelemeler kapsamında, farklı noktalardan alınan içme suyu numuneleri Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, 14 Ekim'de sonuçlanan laboratuvar analizlerinde numunelerde herhangi bir olumsuz bulgunun tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sayısında belirgin bir düşüş gözlemlendiği de belirtildi.

Vatandaşların, özellikle öğrencilerin kişisel hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri istendi. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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