TOGÜ Hastanesinde hemşirelik formları dijitalleşti, her servise iki tablet verildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde hemşirelerin hasta başında kullandığı kağıt formları dijital ortama aktarıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü ile Dijital Sağlık Koordinatörlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, hemşirelik hizmetlerinde kullanılan kayıt formlar dijitalleştirildi.

Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından hastanenin ihtiyaçlarına yönelik özel yazılım geliştirildi. Yazılımın tasarım, araştırma-geliştirme ve test süreçleri koordinatörlük bünyesinde gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında hastanedeki her servise iki tablet temin edildi. Hemşireler, hasta başında gerçekleştirdikleri işlemleri ve hasta bakımına ilişkin bilgileri tabletler üzerinden kayıt altına alabilecek.

Yeni sistemle hemşirelik işlemlerinin dijital ortamda takip edilmesi, kayıt süreçlerinin hızlandırılması ve verilerin izlenebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Uygulamanın ayrıca sağlıkta kalite standartlarına uyum süreçlerine katkı sağlaması, kağıt ve baskı maliyetlerini azaltması amaçlanıyor.

Dijital kayıt sistemi sayesinde hemşirelerin evrak işlemlerine ayırdığı sürenin azaltılarak hasta bakımına daha fazla zaman ayrılması hedefleniyor.

Kaynak: AA