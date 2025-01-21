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Şırnak'tan İstanbul'a Solunum Tedavisi İçin İki Bebek Sevk Edildi

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Şırnak'ta solunum tedavisi gören iki aylık ve dört günlük iki bebek, ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Şırnak'ta solunum tedavisi gören iki aylık ve dört günlük 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan iki aylık ve dört günlük 2 bebeğin İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine yönlendirilen ambulans uçağa alınan 2 bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Sağlık
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