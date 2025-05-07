Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi

Samsun'da Anestezi ile MR Çekimi Dönemi Başladı

Samsun'da Anestezi ile MR Çekimi Dönemi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Devlet Hastanesi, MR çekimi sırasında güçlük çeken hastalar için anestezi eşliğinde hizmet vermeye başladı. Bu yöntem, klostrofobi ve hareket kısıtlılığı gibi sorunları olan hastalar için büyük kolaylık sağlıyor.

MR korkusuna anestezili çözüm

Samsun'da Gazi Devlet Hastanesi'nde anestezi ile MR çekimlerine başlandı

SAMSUN - Samsun Gazi Devlet Hastanesi, MR (manyetik rezonans görüntüleme) çekimi sırasında çeşitli nedenlerle güçlük yaşayan hastalar için anestezi eşliğinde MR hizmeti vermeye başladı. Klostrofobi (kapalı alan korkusu), kaygı, nefes darlığı, bayılma gibi şikayetleri olan ya da hareket edemeyen hastalar bu yöntemle konforlu şekilde MR çektirebiliyor.

Anestezi uygulamasıyla hasta uyutularak hareketsiz hale getiriliyor ve MR cihazına bu şekilde alınarak görüntüleme işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu hizmet, özellikle psikolojik veya fiziksel nedenlerle MR çekimi yaptıramayan hastalar için büyük kolaylık sağlıyor.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Gazi Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Ender Çam, "Hastanemizde anestezi eşliğinde MR uygulamasına başladık. Klostrofobisi olan, kapalı ortama giremeyen ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hareket edemeyen hastalarda bu yöntemle başarılı bir şekilde MR çekimleri yapılmaktadır. Bazı hastalar, yaşadıkları korku ve kaygıdan dolayı cihazın içine girdiklerinde panik atak yaşayabiliyor. Bu da işlemi imkansız hale getiriyor. Artık bu tür vakalarda anestezi altında güvenli şekilde görüntüleme yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Anestezi eşliğinde MR hizmeti, tanı sürecinde zorlanan pek çok hastaya çözüm sunarken, erken teşhis ve doğru tedavi açısından da önemli katkılar sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.