Sağlık Çalışanlarına Hak Ettikleri İtibar İade Edilmeli

KERİM UĞUR

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkanı (Birlik Sağlık-Sen) Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarının resmi tatiller ve bayram dahil 7/24 çalıştığına dikkat çekerek, sağlıkçılarına hak ettikleri itibarın iade edilmesini istedi.

Birlik-Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkçıların çalışma şartlarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Doğruyol, şunları söyledi:

"85 milyon vatandaşımız bayram tatilindeyken sağlık çalışanlarımız 7/24 görevlerine devam etmektedirler. Aynı şekilde askerlerimiz ve polislerimiz de görevlerine devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımızın kesintisiz hizmet vermelerinden dolayı kendilerine ait özel bir yasaların olmasında büyük yarar vardır ve aynı şekilde sağlık çalışanlarımızın görev yaptığı süre içerisinde tatillerde ve hafta sonlarında görev yaptığı süre içerisinde mesai saatlerinin mutlaka ve mutlaka farklı olması gerekir. Mesela şu an itibarıyla bir hemşire arkadaşımız sekiz saatte yaklaşık 300 lira fazla mesai ücreti alırken, bir doktor arkadaşımız 500 yüz lira fazla mesai ücreti alırken, bir işçi arkadaşımız da bin küsur lira fazla ücret almaktadır. Siz hiçbir dini bayramda, bir resmi bayramda, devlet hastanelerimizin kapandığını ya da 112 ambulansların hizmet vermemesine şahit oldunuz mu? Olamazsınız. Çünkü sağlık çalışanlarımız 7/24 görev başındadır" dedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN BAŞLICA SEBEBİ SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN VATANDAŞIN GÖZÜNDE İTİBARSIZLAŞTIRILMASIDIR"

Doğruyol, sağlık çalışanlarının hak ettiği itibarın iade edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet her geçen gün artmış ve artmaya devam etmektedir. Sağlıkta şiddetin başlıca sebebi sağlık çalışanlarımızın vatandaşın gözünde itibarsızlaştırılmasıdır. Yani vatandaşlarımızın vatandaş memnuniyeti üzerinden verilen sağlık hizmetlerinin aynı zamanda sağlık çalışanlarının da devlet memuru olduğu, bu ülkenin vatandaşları olduğu ve kamu görevi yürüttüklerinin hatırlatılmasına büyük yarar vardır. Sağlık çalışanlarımızın mutlaka ve mutlaka kaybolan itibarlarının iade edilmesinde büyük yarar vardır"