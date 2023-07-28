Prof. Dr. Levent Kurnaz: Sıcak hava dalgaları doğal afet olarak kabul edilmeli

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son dönemde özellikle kuzey yarım kürede ve dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklarla ilgili uyarılarda bulunuyor. Yeni bir sıcak hava dalgası ise Türkiye'yi tekrar etkisi altına almaya hazırlanırken, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz sıcak hava dalgalarının tıpkı sel ve taşkın gibi doğal afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek acil çağrı yaptı. Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim krizine dikkat çekerek, sıcaklık artışını engellemek için alınması gereken önlemleri sıraladı.

"O SICAKLIKLAR İKLİM KRİZİNİN ZORLAMASIYLA SICAKLIKLARIN ÇILDIRMASIYDI"

"BU SICAK HAVA DALGALARINI BİR AFET KABUL EDİYOR OLMALARI GEREKİYOR"

"BU PROBLEMİN YÜZDE 65'İ YAKTIĞIMIZ KÖMÜR, PETROL, DOĞALGAZDAN KAYNAKLI"