Prof. Dr. Bombacı: Ortopedik ameliyatlarda robotik cerrahinin kullanım alanı genişliyor

Kıkırdak bozulması sebebiyle orta ve ileri yaşta ortaya çıkan eklem bozukluklarının, ileri teknoloji cerrahi yöntemlerle daha etkili bir şekilde tedavi edilebildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr.

Kıkırdak bozulması sebebiyle orta ve ileri yaşta ortaya çıkan eklem bozukluklarının, ileri teknoloji cerrahi yöntemlerle daha etkili bir şekilde tedavi edilebildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Bombacı, eklem bozukluğunun sebep olduğu ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu vurguladı. Ortopedik ameliyatlarda robotik cerrahinin kullanım alanının genişlediğinin altını çizen Prof. Dr. Bombacı, ağrı nedeniyle yaşam kalitesi düşen hastalarda belli bir aşamadan sonra eklem protez ameliyatları ile yaşam kalitesini yükseltmenin mümkün olduğunu söyledi.