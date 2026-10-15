Patnos Devlet Hastanesi, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü'nde etkinlik düzenledi

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Patnos Devlet Hastanesinde, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında meme sağlığı konusunda farkındalığı artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, meme sağlığının korunması, olası belirtilerin erken fark edilmesi ve düzenli taramaların önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, meme veya koltuk altında fark edilen kitle, meme başı akıntısı ve cilt değişiklikleri gibi belirtilerin dikkate alınması ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca vatandaşlara, yaşlarına ve kişisel risk durumlarına uygun sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri, sağlıklı beslenmeleri, düzenli fiziksel aktivite yapmaları ve ideal kilolarını korumaya özen göstermeleri tavsiye edildi.

Mamografi ve meme ultrasonografisi hizmeti

Patnos Devlet Hastanesi'nde meme sağlığına yönelik mamografi ve meme ultrasonografisi hizmetleri sunulurken, tarama kapsamında başvuran hastaların gerekli görüntüleme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırabildiğine dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşların meme sağlıklarını korumak için bilinçli hareket etmelerinin ve önerilen tarama programlarına katılmalarının önemi hatırlatıldı.

Patnos Devlet Hastanesi, meme sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik mesajını yineleyerek vatandaşları sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı