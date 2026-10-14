Papa 14. Leo'nun sağ akciğerinin alt lobu alındı, adenokarsinom tanısı doğrulandı

Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo akciğer kanseri nedeniyle ameliyat oldu ve akciğerinin sağ alt lobunun alındığı açıklandı. 11 Ekim Pazar günü geleneksel Angelus duası sonrası kendisini dinleyenlere seslenen Papa,, kontroller sırasındaki akciğerinde "erken evrede ve sınırları belli bir nodül tespit edildiğini" ve bu nedenle ameliyat olacağını duyurmuştu.Papa 13 Ekim Salı günü Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde ameliyat edildi. Akşam saatlerinde doktorları tarafından yapılan açıklamaya göre "ameliyat öncesi testlerle şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." Sağ akciğerinin alt lobu video destekli cerrahi kullanılarak çıkarıldı.Akciğer adenokarsinomu, yaygın bir akciğer kanseri türü.Yaklaşık 90 dakika süren ameliyatın başarılı geçtiği ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı da belirtildi.Papa'nın ameliyat sonrası bir hafta kadar hastanede kalması planlanıyor. Bundan sonraki tedavi ve nekahat süreçleriyle ilgili gelecek günlerde açıklamalar yapılması bekleniyor.Fiziksel olarak aktif bir PapaGeçen ay 71 yaşını dolduran Papa 14. Leo bu göreve yaklaşık 1.5 yıl önce, Mayıs 2025'te seçilmişti.Daha önce bilinen ciddi bir sağlık sorunu olmayan Papa Leo, her hafta gittiği Castel Gandolfo papalık yazlık konutunda tenis ve yüzme gibi fiziksel egzersizlere devam ediyordu.Papa'nın ameliyat olduğu Gemelli Hastanesi, geleneksel olarak papaların tedavileri için tercih edilmesi nedeniyle Vatikan'daki Papalık Sarayı ve Castel Gandolfo'daki yazlıktan sonra "3. Vatikan" olarak da anılıyor.Gemelli Hastaesi'nde, Mehmet Ali Ağca'nın 1981'de dönemin papası 2. John Paul'e suikast girişiminin ardından özel bir "papalık suiti" tesis edilmişti. Bu alan hala papalar tarafından gerektikçe kullanılıyor.Yaklaşık 1.5 yıl önce hayatını kaybeden bir önceki Papa Francesco da vefatından önce çeşitli kereler bu hastanede tedavi görmüştüKasım ayında Latin Amerika ziyaretiPapa 14. Leo'nun Salı günkü ameliyatı öncesinde uzmanlar, ameliyat sonrası 3 hafta kadar seyahat etmesinin mümkün olmayabileceğini belirtiyordu. İtalya basını Papa'nın bu nedenle, Kasım'daki Latin Amerika ziyaretini ertelememek için hemen ameliyat olmayı seçmiş olabileceğini vurguluyor.ABD'li Papa 14. Leo 6-17 Kasım tarihleri arasında, yıllarca görev yaptığı ve vatandaşlığa da sahip olduğu Peru da dahil 3 ükeye ziyarette bulunmayı planlıyor.Papa'ya yakın, kendisi gibi Augustinus tarikatından Peder Moral Anton, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada "Sanırım şöyle düşündü: Ameliyatı şimdi olayım ki seyahat programına sadık kalabilelim" yorumunu yaptı.Papa da Pazar günkü konuşması sırasında rahatsızlığından söz etmeden hemen önce Peru ziyaretini yapacağını söyledi'Papa'lar ölene kadar iyidir'Papa'nın rahatsızlığını şahsen ve detaylı şekilde açıklaması da dikkat çeken bir unsur oldu.Corriere della Sera gazetesi baş sayfadan duyurduğu analizlerden birinde "14. Leo, sağlığının iyi olmadığını doğrudan dünyaya ileten ilk Papa oldu" dedi.La Repubblica da benzer bir analizde şöyle yazdı: "'Bir papa ölene kadar iyidir.' Bu, birkaç on yıl öncesine kadar Vatikan divanındaki monsenyörlerin dudaklarından gülümsemeyle birlikte duyulan bir slogandı. Ancak papaların sağlığıyla ilgili sessizlik ve gizlilik, gazetelerin veya televizyonun olmadığı geçmiş zamanlarda belki sürdürülebilirdi. Son yetmiş yılın tarihi bize, şeffaf bilgi eksikliğinin sonsuz basın dedikodularını ve bazen hoş olmayan atlatma haberlerin peşinde koşmayı körüklediğini öğretti.'Dünyadan mesaj ve dualarPapa'nın Pazar günü rahatsızlığını açıklamasının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Önümüzdeki günlerde karşılaşacağı zorlu süreçte Papa'ya yakınlığını" iletti ve "Papa'nın sergilediği sükunet ve sakinlik bizi cesaretlendiriyor" dedi.İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Papa'ya "huzurlu bir iyileşme süreci ile sağlığına hızla ve tamamen kavuşması yönündeki en içten dileklerini" sundu. Dünya çapından aralarında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ukrayna lideri Volodomir Zelenskiy, İngiltere'deki Canterburry Başpiskoposu'nun da yer aldığı çok sayıda isimden şifa dilekleri geldi.