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Orta'daki İlçe Devlet Hastanesine başhekim atanan Dr. Yasin Öksüz göreve başladı

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Orta ilçesindeki İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan Dr. Yasin Öksüz görevine başladı. Öksüz, hastanede doktor olarak çalışıyordu; atama, Dr. Zehra Betül Daşdelen'in görevinden ayrılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca yapıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesindeki İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Yasin Öksüz görevine başladı.

Hastanede daha önce başhekimlik görevini yürüten Dr. Zehra Betül Daşdelen'in görevinden ayrılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca Dr. Yasin Öksüz başhekim olarak atandı.

Hastanede doktor olarak görev yapan Öksüz, atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni görevine başladı.

Kaynak: AA
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