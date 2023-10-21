Olumsuz Düşünceler Hastalıklara Neden Oluyor

NLP Uzmanı-Zihin Eğitmeni Burak Dalgül, bazı hastalıkların asıl kaynağının olumsuz düşünceler olduğunu belirterek, düşüncelerin bedeni doğrudan etkilediğini ve olumsuz düşünme durumunda vücudun bu durumu bir tehlike varlığı olarak algılayıp hücrenin gen-plan kütüphanesinden hastalık içeren geni açığa çıkarmasına yardım ettiğini söyledi.

NLP Uzmanı-Zihin Eğitmeni Burak Dalgül, bazı hastalıkların asıl kaynağının olumsuz düşünceler olduğunu belirterek, düşüncelerin bedeni doğrudan etkilediğini ve olumsuz düşünme durumunda vücudun bu durumu bir tehlike varlığı olarak algılayıp hücrenin gen-plan kütüphanesinden hastalık içeren geni açığa çıkarmasına yardım ettiğini söyledi.

Konu hakkında değerlendirme, NLP Uzmanı-Zihin Eğitmeni Burak Dalgül'den geldi. Dalgül, bazı hastalıkların asıl kaynağının olumsuz düşünceler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"ZİHİN YAPINIZ, HASTA OLMANIZIN ASIL NEDENİDİR"

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı yedi başlık altında değerlendirse de aslında sağlık basit anlamda iki başlıktan ibaret. 1. Fiziksel beden sağlığı. 2. Zihinsel sağlık. Bir kişi dış etkenlerden dolayı trafik kazası, iş kazası geçirmediği veya radyasyona maruz kalmadığı sürece hasta olmasının tek nedeni, zihin yapısı. Bu nedenle kişiyi hasta eden tek şey zihnidir aslında.

"DUYGULARINIZ VE DÜŞÜNCELERİNİZ SİZİ HASTA EDER"

Duygularımız, bizi insan yapan en önemli özelliklerimizden biri. Fakat duyguları nasıl deneyimlediğimiz çok önemli. Hayatımızda herhangi bir şey bizi üzebilir, fakat üzülmenin ötesinde kahroluyorsak burada mevzuyu tamamen yanlış anlamışızdır. Sadece duygunun gerçekte ne olduğunu bilmeyen insanlar kahrolur. Kahrolan insanın düşünceleri de bir o kadar kendisine zarar verir. Çünkü düşünceler duyguları, duygular düşünceleri peşi sıra yaratır.

"AŞKIN DA FAZLASI ZARAR"

Türk milleti, dokunsal bir millet. Bu nedenle Türk insanı, tüm duygularını çok uçlarda yaşar. Tabir yerindeyse ya hep ya hiç zihin yapısında. Mesela kişi aşık olduğunda hissettiği duygulardaki aşırılık, her duyguda olduğu gibi önce kişinin kendisine zarar verir. Gerçekte duygunun ne olduğunu bilen ve zihnini eğiten insanlar, duyguları ılımlı düzeyde yaşar. Duygular, aslında bir insanın herhangi bir durumu deneyimleme filtreleridir ve kişin tercihidir. Bunu bilmeyen ve bu bilgiyi içselleştirmeyen bir kişi, hayatın ne kadar zor olduğunu, yaşadığı deneyimin asla aşılmayacak bir durum olduğunu ve hissettiği, ona acı veren duyguları anlatır.

"BİLİNÇSİZ ZİHİNLE TERCİH EDİYOR"

Bunu anlatan bir kişiye "Duygu nedir" diye sorsak sadece kendi yaşadığı duygunun ne kadar aşılması zor olduğunu anlatır. Bir de duyguları çok derin deneyimlediği için duygusal zekayı kullandığını ifade eder. Bunun duygusal zekayla yakından uzaktan en ufak bir ilgilisi yok. Kişi, herhangi bir durumda hissedeceği duyguları bilinçsiz zihinle kendisi tercih eder. Önce kendisine faydası olmayan düşünceleri ve bu düşüncelerle faydasız duyguları deneyimleyen her insan, farkında olmadan bir gün kendini hasta eder.

"ÖĞRENMEK EN KOLAY YOLDUR"

Bu hayatta en kolay yol, öğrenmektir. Öğrenmenin en kolay yol olduğunu bilmeyen insanlar, hayata ve hayatın içinde olan olaylara direnç göstererek acı çekerler. Çok komik ki acıyı yaratan kişinin kendisi olduğunun farkında olmamasıdır. Bu da kişinin gözleri açık bir şekilde uyumasıdır."