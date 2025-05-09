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Oğuzhan Akgül: Burun ve kaş arasına yapılan dolgular, kör edebiliyor

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Estetik ve medikal uygulamalar üzerine açıklamalarda bulunan Dr. Oğuzhan Akgül, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Akgül, dolgu ve botoks uygulamaları arasındaki farklardan, en çok tercih edilen uygulamalara ve risklere kadar birçok önemli noktaya dikkat çekti.

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programa katılan Dr. Oğuzhan Akgül, estetik müdahaleler arasında sıkça uygulanan dolgu ve botoks işlemleriyle ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı. Akgül, özellikle burun dolgularının ciddi riskler barındırabileceğini söyledi.

"DOLGU VE BOTOKS TAMAMEN FARKLI UYGULAMALARDIR"

Dr. Akgül, estetik işlemler arasında sıkça karıştırılan dolgu ve botoksun aslında birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtti. "Botoks bir toksindir ve kasları gevşetir. Dolgu ise hacim kazandırma amacıyla kullanılır" diyen Akgül, alın bölgesine dolgu uygulamasının mümkün olduğunu ancak botoks kadar etkili olmayabileceğini söyledi. Rutin botoks işlemlerinde burun kenarlarına da müdahale ettiğini ekledi.

"BURUN DOLGUSU EN RİSKLİSİ, KÖRLÜĞE BİLE YOL AÇABİLİR"

Yüz dolgularının doğru oranda yapılmasının yorgun ifadeyi azaltabileceğini belirten Akgül, aşırı dolgu uygulamasının ise "yüzde şişme ve kafada büyüme" gibi istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini ifade etti. "Yüze yapılan dolgular içerisinde en risklisi buruna yapılan dolgudur. Körlüğe kadar sonuçlar doğurabilir" diyerek özellikle bu bölgede dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Oğuzhan Akgül: Burun ve kaş arasına yapılan dolgular, kör edebiliyor

"EN SIK DOLGU UYGULAMASI DUDAKTA YAPILIYOR"

En sık dolgu uygulamasının dudaklara yapıldığını belirten Akgül, "Dudaklara dolgu yapılınca bir miktar his kaybı olabiliyor" dedi. Gözaltı dolgularının da hacim kaybını gidermede etkili olduğunu ancak "Gözaltı ışık dolgusu her zaman koyu rengi açmayabilir" ifadeleriyle sınırlılıklarına dikkat çekti. Artık kalıcı dolguların tercih edilmediğini, geçici ama güvenli uygulamaların öne çıktığını belirtti.

Oğuzhan Akgül: Burun ve kaş arasına yapılan dolgular, kör edebiliyor
Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Yaptıran salaklar düşünsün

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