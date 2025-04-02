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Oğuzhan Akgül: Botoks, medikal estetikte altın standart

Oğuzhan Akgül: Botoks, medikal estetikte altın standart
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Haberler
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Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan Doktor Oğuzhan Akgül, botoks uygulamalarının medikal estetikteki önemini vurguladı. Akgül, doğru yapılmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Estetik dünyasının vazgeçilmez uygulamalarından biri olan botoks, özellikle son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Ancak, bu uygulamanın doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor. Doktor Oğuzhan Akgül, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'na botoksun faydalarını ve dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

"BOTOKS, MEDİKAL ESTETİKTE ALTIN STANDART"

Doktor Oğuzhan Akgül, botoksun medikal estetik dünyasında çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Akgül, botoksun yıllardır güvenle uygulanan ve estetik alanda "altın standart" olarak kabul edilen bir işlem olduğunu belirtti.

"DOĞRU YAPILMAZSA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI OLUŞABİLİR"

Botoks uygulamalarının uzman kişiler tarafından yapılmasının önemini vurgulayan Akgül, yanlış ellerde uygulamanın sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Akgül, bu nedenle her zaman deneyimli hekimlerle çalışılması gerektiğini söyledi.

"ERKEKLERİN BOTOKSA İLGİSİ ARTTI"

Son dönemde erkeklerin de estetik işlemlerine olan ilgisinin arttığını belirten Akgül, botoks ve dolgu uygulamalarına yönelik erkeklerin de talebinin yükseldiğini açıkladı. Akgül, bu değişimin estetik dünyasında önemli bir trend olduğunu ifade etti.

Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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