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Nazilli'de kadınlara sağlık eğitimi verildi, erken teşhis vurgulandı

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Nazilli'de kadınlara sağlık eğitimi verildi, erken teşhis vurgulandı
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Nazilli'de kadınlara düzenlenen sağlık eğitiminde kanser taramaları, kadın ve ruh sağlığı, narkotikle mücadele ve mahremiyet anlatıldı. Erken teşhisin önemine dikkat çekilen eğitimde 30-65 yaş kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi, 40-69 yaş kadınlara 2 yılda bir mamografi önerildi.

Nazilli'de kadınlara yönelik düzenlenen eğitimde kanser taramaları, kadın sağlığı, ruh sağlığı, narkotikle mücadele ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınların sağlık konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli başlıklarda eğitim programı düzenlendi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Ece Doğruya tarafından meme kanseri, kanser taramaları ve kadın sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Sosyal çalışmacı Ali Çavlu ruh sağlığı konusunda eğitim verirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi, Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından ise mahremiyet eğitimi verildi. Eğitim kapsamında kanser taramalarının erken teşhisteki önemine de dikkat çekildi. Rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş arasındaki kadınların 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırması gerektiği belirtilirken, 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi önerildi. Kalın bağırsak kanseri taramasında ise 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan (GGK) testi yaptırabileceği hatırlatıldı. Kanser taramalarına katılmak isteyen vatandaşlar, Nazilli'de bulunan Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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