Nazan Öncel Yüksek Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Sanatçı yüksek tansiyona bağlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan Nazan Öncel yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle sigarayı bırakmak zorunda kalan ünlü sanatçı hastalığı yüzünden hastanelik oldu. Ünlü isme hemen serum tedavisi uygulanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var. Canım arkadaşım Nükhet Duru nazar var diyor kurşun döktürelim diyor" dedi.

Ünlü isme başta Sezen Aksu, Nükhet Duru gibi sanatçı dostları geçmiş olsun mesajı yolladılar.