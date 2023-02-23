MSB: "Bayraktar ve Sancaktar gemilerinde depremzedelerin tedavileri sürüyor"
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MSB: "Bayraktar ve Sancaktar gemilerinde depremzedelerin tedavileri sürüyor" Milli Savunma Bakanlığı "TCG BAYRAKTAR gibi hastaneye dönüştürülen TCG SANCAKTAR gemimizde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisi aralıksız sürüyor" dedi.
MSB: "Bayraktar ve Sancaktar gemilerinde depremzedelerin tedavileri sürüyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı "TCG BAYRAKTAR gibi hastaneye dönüştürülen TCG SANCAKTAR gemimizde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisi aralıksız sürüyor" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG BAYRAKTAR gibi hastaneye dönüştürülen TCG SANCAKTAR gemimizde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisi aralıksız sürüyor. Her iki gemimizde bugüne kadar 32 ameliyat gerçekleştirilirken, toplamda 6 bin 779 vatandaşımız tedavi edildi. Birliktelik Destanı" ifadelerini kullandı.