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Mengücek Gazi EAH'te yoğun bakım personeline iki günlük hizmet içi eğitim verildi

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Mengücek Gazi EAH'te yoğun bakım personeline iki günlük hizmet içi eğitim verildi
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Mengücek Gazi EAH'te yoğun bakım personeline iki günlük hizmet içi eğitim düzenlendi. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünce planlanan programda güncel bilgiler paylaşıldı; eğitimcilere teşekkür belgesi verildi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH), yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik iki gün süren hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlanan programda, yoğun bakım hizmetlerine ilişkin güncel bilgiler sağlık çalışanlarıyla paylaşıldı.

Eğitim programına katkı sunan eğitimcilere, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Kaya tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen eğitimcilere ve katılım sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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