Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışma yaratan "mektup" iddiasına yalanlama

Mahir Polat Yüksek Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Yatırıldı

Mahir Polat Yüksek Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Yatırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ev hapsi cezası uygulanan Polat'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

SAĞLIK durumu nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 9 Nisan'da ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle Şişli'de bulunan özel hastaneye geldi. Rutin kontrolleri için hastaneye gelen Polat, tansiyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle doktorunun tavsiyesiyle hastaneye yatırıldı. Mahir Polat'ın sağlık durumunun doktorları tarafından yakından takip edildiği açıklanırken tedbiren 2 gün hastanede kalacağı öğrenildi. Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hastaneye geldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.