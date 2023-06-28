Kurban atıkları köpeklerin ulaşamayacağı şekilde gömülmeli

Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan: "Parazitin yumurtaları ağıza, köpekleri sevince ve el yıkanmayınca insanlara geçiyor"

KAYSERİ - Genel Cerrahi Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, kist hidatik hastalığını önlenebilmesi için kurban atıklarının köpeklerin ulaşamayacağı şekilde gömülmesi gerektiğini söyleyerek, "Parazitin yumurtaları ağıza, köpekleri sevince ve el yıkanmayınca insanlara geçiyor" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi'nde Genel Cerrahi olarak görev yapan Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, köpeklerden insanlara geçebilen ve karaciğerde büyük hasarlar oluşturan kist hidatik hastalığı hakkında bilgiler verdi. Parazitin kurbanlık hayvanlardan köpeklere daha sonrada hayvanlara geçebildiğini söyleyen Dr. Arıkan, Karaciğer kist hastalığı, köpeklerin bağırsağında yaşayan parazitin yumurtalarından insanların ağız yoluyla alması sonucu vücudundan kist oluşturmasıdır. Bu parazitin yumurtaları ağıza köpekleri sevince ve el yıkanmayınca insanlara geçiyor. Bu özellikle çocuklarda buradan geçebilir. Aynı zamanda köpeklerin dışkısıyla temas eden sularla yıkanan marul, maydanoz gibi yiyeceklerin yenmesiyle bu parazitler insanlara geçmekte ve vücudundan hastalık oluşturmaktadır. Bu hastalık köpekten köpeğe geçmemektedir. Hastalığın köpeğe bulaşma şekli ise çiğ yenilen enfekte olmuş etlerin yenmesidir. Kontrolsüz kesim yapılan kurban etlerinin enfekte olan organlarına ki bunlar yüzde 60 oranında karaciğer, yüzde 20 akciğer ve diğer bütün organlarda gözükmektedir. Bu dokuların dışarıya veya çöpe atılmasıyla bir şekilde köpeklerin bunlara ulaşması ve yemesi neticesinde yeniden köpeğin bağırsaklarında parazit haline dönüşüyor. Biz köpeklerden bu enfekte dokuları uzaklaştırdığımız zaman bir müddet sonra hastalık kendiliğinden yok olacak" ifadelerini kullandı.

"Kurbandan çıkan parçalar köpeklerin ulaşamayacağı yerlere gömülmeli'

Kurban Bayramı'nda kurbanda kullanılmayan parçaların özellikle köpek, çakal gibi hayvanların ulaşamayacağı yerlere gömülmesi gerektiğini dile getiren Arıkan, "Kurbandan çıkan parçalar mümkünse sokak hayvanları ve diğer hayvanlar buluşturulmamalıdır. Bu şekilde bu döngü sekteye uğramış olur. Bu köpekler belediye ekipleri tarafından yılda 4 kez ilaçlanıyor. Bunların dışkıları uygun şekilde imha ediliyor. Aynı zamanda çocuklarımız aşısız ya da ilaçsız köpekleri sevdikleri zaman elleri muhakkak bol sabunlu suyla yıkanmalıdır. Bu durum maalesef ölümcül dahi olabilmektedir. Karaciğer nakli gerekebilmektedir. Bulunduğu organa göre görme kaybı ve benzeri durumlar yaşanabilmektedir. İğne yöntemi dediğimiz kateter yöntemiyle karaciğer tedavi edilebildiği gibi cerrahi gerektiren, maalesef bazen nakil gerektiren durumlarda gözlenebilmektedir. Bu durum ciddi bir kist hastalığı, ciddi bir durumdur" diye konuştu.