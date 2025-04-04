MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Çin'den ABD'ye vergi misillemesi

Ticaret savaşı kızışıyor! Çin'den ABD'ye misilleme
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Konya'da 400 kişi hastaneye kaldırıldı! Aciller doldu taştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de tavuk dönerden 70'e yakın kişinin zehirlenmesinin ardından Konya'nın Sarayönü ilçesinde 400'ün üzerinde kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere koştu. İlçede ayrıca eczanelerde ishal ilaçlarının da tükendiği ifade edildi.

Konya'nın Sarayönü ilçesin 400'e yakın kişi,bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden rahatsızlık yaşadı.

İÇME SUYUNDAN ZEHİRLENDİLER

Bulantı, kusma ve ishal şikayetinden hastaneye kaldırılan 400'e yakın kişi, acil bölümündetedavi altına alınırken, şahısların içme suyundan zehirlendikleri iddia edildi.

SUYA KANALİZASYON KARIŞTI İDDİASI

Zehirlenme vakalarında içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı öne sürülürken, belediye ve kaymakamlıktan açıklama yapıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Hastanelerde yaşanan yoğunluğun ardından Sarayönü Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "İlçemizde 03.04.2025 Perşembe günü ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Sarayönü Devlet Hastanesine yoğun başvurulardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Necati Koç, ilgili kurum amirlerinden bilgi alarak vatandaşlarımızla yakından ilgilenmiştir. Çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

KAYMAKAMLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

Ayrıca konuyla ilgili Sarayönü Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Kaymakamlık, "İlçemizde 03.04.2025 Perşembe günü ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Sarayönü Devlet Hastanesine yoğun başvurular olmuştur. Toplu vakalar olması nedeniyle vaka bazlı çalışmalara derhal başlanılmış, konu ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınmış ve çalışmalar titizlikle devam etmektedir." ifadelerini paylaştı.

Konya'da 400 kişi hastaneye kaldırıldı! Aciller doldu taştı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Sağlık
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Şafak operasyonları ile çoçukları gözaltına alanlar afet deprem yangın zehirlenme olaylarında kış uykusuna yatıyor

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

konya belediyeleri çalışıyor diyenlere gelsin. herkes cebine çalışıyor halka bakan yok.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Cesmeci:

kaptirin vatandasa bozuk cürük ne varsa

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

hesabı sorulur meraklanmayın. Belki altından chp provakasyonu çıkar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.