Kolombiya'da kan ve plazma bağışı
AA - Juan David Moreno Gallego - Sağlık
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ulusal Kanser Enstitüsü binası Ulusal Kanser Enstitüsü Kan Bankası Koordinatörü Ana Katina Kingross ile röportaj Kan veren vatandaştan detay Kan bankasından detay Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da kan bağışı sayısında ciddi düşüş yaşanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ulusal Kanser Enstitüsü binası
Ulusal Kanser Enstitüsü Kan Bankası Koordinatörü Ana Katina Kingross ile röportaj
Kan veren vatandaştan detay
Kan bankasından detay Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da kan bağışı sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. Bağışlanan kanlar başkent Bogota'daki Ulusal Kanseroloji Enstitüsü'nde test ediliyor.
AA / Juan David Moreno Gallego - Sağlık