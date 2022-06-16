Kolombiya'da kan ve plazma bağışı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ulusal Kanser Enstitüsü binası Ulusal Kanser Enstitüsü Kan Bankası Koordinatörü Ana Katina Kingross ile röportaj Kan veren vatandaştan detay Kan bankasından detay Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da kan bağışı sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ulusal Kanser Enstitüsü binası Ulusal Kanser Enstitüsü Kan Bankası Koordinatörü Ana Katina Kingross ile röportaj Kan veren vatandaştan detay Kan bankasından detay Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da kan bağışı sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. Bağışlanan kanlar başkent Bogota'daki Ulusal Kanseroloji Enstitüsü'nde test ediliyor. AA / Juan David Moreno Gallego - Sağlık Latin Amerika Kolombiya Sağlık Haberler

Haberler ›› Sağlık ›› Kolombiya'da kan ve plazma bağışı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.