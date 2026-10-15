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Koldaş, ruhsatsız botoksun zehirlenme ve hayati tehlikeye yol açabileceğini söyledi

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Koldaş, ruhsatsız botoksun zehirlenme ve hayati tehlikeye yol açabileceğini söyledi
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Medikal Estetik Derneği Başkanı Dr. Özgür Koldaş, botoksun ilaç kapsamında olduğunu ve mutlaka hekim tarafından uygulanması gerektiğini söyledi. Ruhsatsız ürünlerle yetkisiz kişilerce yapılan uygulamaların zehirlenme dahil hayati tehlikeye yol açabileceğini belirtti.

Ruhsatsız ürünlerle ve yetkisiz kişilerce yapılan botoks uygulamaları, zehirlenmeye ve hayati tehlikeye yol açabiliyor.

Medikal Estetik Derneği Başkanı Dr. Özgür Koldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, botoksun kas aktivitesini belirli bir süre azaltan botulinum toksinini içeren bir ilaç olduğunu, mutlaka hekim tarafından uygulanması gerektiğini söyledi.

Botoksun belirli dozlarda uygun saklama ve taşıma koşulları sağlanarak kullanılması gerektiğini belirten Koldaş, bu koşullara uyulmamasının sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Koldaş, botoksun yalnızca estetik amaçlarla değil, aşırı diş sıkma ve kas aktivitesinin azaltılması amacıyla da kullanıldığına işaret ederek, uygulamaların hekim sorumluluğundaki muayenehane, poliklinik, tıp merkezi ve hastanelerde yapılması gerektiğini vurguladı.

Ruhsatsız ürünlerin kullanılmasının sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Koldaş, şunları kaydetti:

"Uygulama solunum kaslarına sirayet ettiğinde hayati tehlikeler doğurur. Hastalar yutkunma güçlüklerinden görme bulanıklığına, nefes darlığından taşikardi şikayetlerine varıncaya kadar birçok bulguyla hastaneye başvurur. Bu ilaç dokuya girdikten sonra ilacın atılabilmesi için yoğun bakım şartlarında çok uzun bir tedavi gerekir. Yüksek dozda, ruhsatsız, yasaklı bir ürün sırf ucuz olduğu için tercih edildiğinde, zehirlenme dahil hayatı kaybetmeye varıncaya kadar istenmeyen sonuçlar olabilecektir."

"Bakanlığın yetkilendirdiği yerlerden hizmet alınmalı"

Yanlış botoks uygulamalarının tehlikesine işaret eden Koldaş, "Botoks, ilaç kapsamında olan bir üründür. İlaç muhteviyatında olan botoksu, botulinum toksini olarak bilinen etken maddeyi mutlaka hekimin uygulaması gerekir. Belirli bir dozda, saklama ve taşınma koşullarında kullanılabilecek bir ilaçtır." diye konuştu.

Koldaş, "vücut dolgusu" adı altında yapılan işlemlerde de kullanılmaması gereken ürünlerin, uygun olmayan bölgelere uygulanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, böyle durumlarda yabancı maddenin tekrarlayan cerrahi müdahalelerle vücuttan temizlenmesinin gerekebildiğini söyledi.

Son dönemde "merdiven altı" olarak nitelendirilen yetkisiz işletmelerdeki yanlış uygulamaların yol açtığı sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını anlatan Koldaş, vatandaşların hekim olmayan kişilerden ve Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmemiş sağlık kuruluşlarından hizmet almaması gerektiğinin altını çizdi.

Koldaş, insan sağlığını riske atmamak için tescillenmiş, ruhsatlandırılmış ilaçları, ruhsatlı muayenehanelerde, polikliniklerde diplomalı ve sertifikalı yetkili hekimlerin kullanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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