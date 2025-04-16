Kalp krizi mi, diseksiyon mu, anevrizma mı, kalp yetmezliği mi? İşte belirtileri
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği aort diseksiyonu sonrası, gözler tekrar sessiz ilerleyen ölümcül kalp damar hastalıklarına çevrildi. Belirtileri sıralayan Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, "Göğüs ağrısı ve sırta yayılım varsa diseksiyon olabilir. Nefes darlığı ve bacak ödemi varsa bu kalp yetmezliğidir. Özellikle risk grubundakiler düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerekir" dedi.
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik… Hepsi birer uyarı olabilir. Ancak tanı konulmazsa hayati sonuçlar doğurabilir. Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, birbirine sıkça karıştırılan dört ciddi kalp-damar hastalığını anlattı.
EN SIK KARŞILAŞILAN 4 KALP VE DAMAR HASTALIĞI
Türkiye'de en sık karşılaşılan kalp ve damar hastalıkları arasında yer alan kalp krizi, aort diseksiyonu, aort anevrizması ve kalp yetmezliği, hem belirtiler hem de etkileri açısından birbirine karışabiliyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, bu hastalıkların doğru ayrımının yapılmasının hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.
"Göğüs ağrısı hep kalp krizine yoruluyor. Ama bu ağrı bazen damar yırtılması, bazen kalbin zorlanması, bazen de tamamen sessiz ilerleyen bir anevrizmanın habercisi olabilir" diyen Prof. Dr. Koçaş, şüphe duyulan her hastada doğru tanı yöntemlerinin kullanılmasının altını çizdi.
KALP-DAMAR HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ:
- Kalp Krizi (Myokard Enfarktüsü)
Belirtiler:
- Ağrının sol kola, boyuna veya çeneye yayılması
- Terleme, mide bulantısı, ani halsizlik
- Nefes darlığı, çökme hissi
Tanı ve Tedavi:
- EKG ve troponin testi ile teşhis
- Koroner anjiyografi
- Tıkalı damara stent yerleştirme
- Kan sulandırıcı ve pıhtı çözücü ilaçlar
- Aort Diseksiyonu
Belirtiler:
- Ani başlayan, yırtılır tarzda göğüs ya da sırt ağrısı
- Bayılma, şok hali
- Tansiyon düşüklüğü, bacak-kol nabız farklılığı
Tanı ve Tedavi:
- BT anjiyografi ile tanı
- Tip A (kalbe yakın): Acil açık kalp cerrahisi
- Tip B (uzak): İlaçla tansiyon kontrolü, stent gerekebilir
- Aort Anevrizması
Belirtiler:
- Genellikle belirtisiz
- Bazen sırta, karına vuran ağrı
- Yırtılırsa ani tansiyon düşmesi, iç kanama, şok
Tanı ve Tedavi:
- BT, MR ya da abdominal ultrason ile erken teşhis
- Belirli çapa ulaşan anevrizmalarda cerrahi veya endovasküler stent
- Yırtılmadan müdahale edilmesi şart
- Kalp Yetmezliği
Belirtiler:
- Eforla veya istirahatte nefes darlığı
- Bacaklarda ve ayaklarda şişlik
- Halsizlik, gece uykudan nefes darlığıyla uyanma
- Hızlı kilo artışı (sıvı birikimi)
Tanı ve Tedavi:
- Ekokardiyografi ile kalp kasılma gücü ölçümü
- İlaç tedavisi: ACE inhibitörleri, beta blokerler, diüretikler
- İleri vakalarda kalp pili veya kalp nakli
"BELİRTİ DEĞİL, KOMBİNASYON ÖNEMLİ"
Prof. Dr. Koçaş devamında şunları söyledi: "Hastalar 'Sadece göğüs ağrım var' dememeli. Çünkü göğüs ağrısı + sırta yayılım varsa diseksiyon olabilir. Nefes darlığı ve bacak ödemi varsa bu kalp yetmezliğidir. Ağrı yok ama görüntülemede genişleme varsa, bu bir anevrizmadır. Koroner damarlar açık ama hasta fenalaşıyorsa, mutlaka diseksiyon akla gelmelidir.
Risk Grubundaysanız Daha Dikkatli Olun:
- 60 yaş üstü bireyler
- Hipertansiyon hastaları
- Sigara kullananlar
- Kolesterol ve damar sertliği olanlar
- Ailesinde kalp-damar hastalığı öyküsü bulunanlar
- Marfan sendromu ve diğer bağ dokusu hastalıkları
"KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"
Kalp krizi, diseksiyon ya da anevrizma gibi hastalıklar erken tanındığında ölümcül olmaktan çıkar. Özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Unutmayın: Doğru tanı, doğru zamanda yapılırsa, hastalığın yönü değişir."