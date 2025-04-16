Kalp krizi mi, diseksiyon mu, anevrizma mı, kalp yetmezliği mi? İşte belirtileri

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik… Hepsi birer uyarı olabilir. Ancak tanı konulmazsa hayati sonuçlar doğurabilir. Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, birbirine sıkça karıştırılan dört ciddi kalp-damar hastalığını anlattı.

EN SIK KARŞILAŞILAN 4 KALP VE DAMAR HASTALIĞI

Türkiye'de en sık karşılaşılan kalp ve damar hastalıkları arasında yer alan kalp krizi, aort diseksiyonu, aort anevrizması ve kalp yetmezliği, hem belirtiler hem de etkileri açısından birbirine karışabiliyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, bu hastalıkların doğru ayrımının yapılmasının hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

"Göğüs ağrısı hep kalp krizine yoruluyor. Ama bu ağrı bazen damar yırtılması, bazen kalbin zorlanması, bazen de tamamen sessiz ilerleyen bir anevrizmanın habercisi olabilir" diyen Prof. Dr. Koçaş, şüphe duyulan her hastada doğru tanı yöntemlerinin kullanılmasının altını çizdi.

KALP-DAMAR HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ:

- Kalp Krizi (Myokard Enfarktüsü)

Belirtiler:

Ağrının sol kola, boyuna veya çeneye yayılması

Terleme, mide bulantısı, ani halsizlik

Nefes darlığı, çökme hissi

Tanı ve Tedavi:

EKG ve troponin testi ile teşhis

Koroner anjiyografi

Tıkalı damara stent yerleştirme

Kan sulandırıcı ve pıhtı çözücü ilaçlar

- Aort Diseksiyonu

Belirtiler:

Ani başlayan, yırtılır tarzda göğüs ya da sırt ağrısı

Bayılma, şok hali

Tansiyon düşüklüğü, bacak-kol nabız farklılığı

Tanı ve Tedavi:

BT anjiyografi ile tanı

Tip A (kalbe yakın): Acil açık kalp cerrahisi

Tip B (uzak): İlaçla tansiyon kontrolü, stent gerekebilir

- Aort Anevrizması

Belirtiler:

Genellikle belirtisiz

Bazen sırta, karına vuran ağrı

Yırtılırsa ani tansiyon düşmesi, iç kanama, şok

Tanı ve Tedavi:

BT, MR ya da abdominal ultrason ile erken teşhis

Belirli çapa ulaşan anevrizmalarda cerrahi veya endovasküler stent

Yırtılmadan müdahale edilmesi şart

- Kalp Yetmezliği

Belirtiler:

Eforla veya istirahatte nefes darlığı

Bacaklarda ve ayaklarda şişlik

Halsizlik, gece uykudan nefes darlığıyla uyanma

Hızlı kilo artışı (sıvı birikimi)

Tanı ve Tedavi:

Ekokardiyografi ile kalp kasılma gücü ölçümü

İlaç tedavisi: ACE inhibitörleri, beta blokerler, diüretikler

İleri vakalarda kalp pili veya kalp nakli

"BELİRTİ DEĞİL, KOMBİNASYON ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Koçaş devamında şunları söyledi: "Hastalar 'Sadece göğüs ağrım var' dememeli. Çünkü göğüs ağrısı + sırta yayılım varsa diseksiyon olabilir. Nefes darlığı ve bacak ödemi varsa bu kalp yetmezliğidir. Ağrı yok ama görüntülemede genişleme varsa, bu bir anevrizmadır. Koroner damarlar açık ama hasta fenalaşıyorsa, mutlaka diseksiyon akla gelmelidir.

Risk Grubundaysanız Daha Dikkatli Olun:

60 yaş üstü bireyler

Hipertansiyon hastaları

Sigara kullananlar

Kolesterol ve damar sertliği olanlar

Ailesinde kalp-damar hastalığı öyküsü bulunanlar

Marfan sendromu ve diğer bağ dokusu hastalıkları

"KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Kalp krizi, diseksiyon ya da anevrizma gibi hastalıklar erken tanındığında ölümcül olmaktan çıkar. Özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Unutmayın: Doğru tanı, doğru zamanda yapılırsa, hastalığın yönü değişir."