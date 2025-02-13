AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

27 yaşındaki kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli 27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şimşek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

"ANİ BİR KAYIP"

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Şimşek'in hastaneye önemli emeği bulunduğunu belirterek, "Ani bir kayıp. Hepimizi derinden etkiledi ve üzdü. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

MEMLEKETİNE DEFNEDİLECEK

Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ile akademisyenler, idari personel ve ailesi katıldı. Dr. Ahmet Şimşek'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü.

27 yaşındaki kardiyoloji doktoru, kalp krizinden hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
img

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
img

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Çok Bilimsel:) Batı tarafından WHO tarafından zorunlu kılınan ,yine Bilimsel ! Sacma sapan Koronavirusten aşilarindan sonra , Genç yaşta kalp krizi , olaylarında artış var. Bunun sorumlusu kim.Kim hesap verecek. KOrona aşısı ve ilaçlarindan sonra Çevremde genç yaşta kriz geçiren onlarca insan sayabilirim.Bizim idamimizi onaylayan kim.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

"Kader ki beyaz bir kâgıda süt ile yazılan yazı, gel de ayırt et edebilirsen siyahla beyazı.''

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Icardi'den Mourinho'ya yanıt

Icardı'den Mourınho'ya "Goat" yanıtı
Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.