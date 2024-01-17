Kanseri yendikten sonra beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal, ameliyata alındı

Geçtiğimiz yıl meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'in bu sefer de beyninde tümör tespit edildi. Kanser tedavisi görürken 43 kiloya kadar düşen Şimal, bugün 8 saat sürecek bir ameliyata girdi. Şimal'in ameliyata girdiği anları paylaşan nişanlısının sözleri ise herkesi derinden etkiledi.

"ARAMIZA TERTEMİZ DÖNECEK"

Şimal'i tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan nişanlısı, şarkıcının sedyeyle ameliyathaneye götürüldüğü anları yayınlayarak "Bugüler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

KANSERİ YENMİŞTİ

Genç şarkıcı Şimal, 20212in mayıs ayında meme kanserine yakalanmıştı. Kemoterapi ve radyoterapi tedavi gören ve 43 kilo kadar düşen şarkıcı, geçtiğimiz yıl kanseri yenmişti. Rutin kontrollerini yaptıran Şimal, beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.