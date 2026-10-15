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Kâhta Devlet Hastanesi'nde periferik arter için balon anjiyoplasti ilk kez yapıldı

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Kâhta Devlet Hastanesi'nde periferik arter için balon anjiyoplasti ilk kez yapıldı
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Adıyaman Kâhta Devlet Hastanesi'nde periferik arter hastalığında balon anjiyoplasti ilk kez başarıyla uygulandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Yasdıbaş ve ekibinin işlemiyle bacak damarlarındaki tıkanıklığın açılması ve hastanın yürüme kapasitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'nde periferik arter (bacak damarlarında daralma veya tıkanıklık) hastalığının tedavisinde kullanılan balon anjiyoplasti işlemi, ilk kez başarıyla gerçekleştirildi.

Kahta Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Yasdıbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen işlemle, bacak damarlarında daralma veya tıkanıklığa neden olan periferik arter hastalığının tedavisinde önemli bir adım atıldı. Balon anjiyoplasti yöntemiyle daralmış veya tıkanmış damarların, damar içinden ilerletilen özel balon kateterler aracılığıyla genişletilmesi amaçlanıyor. Gerekli görülen durumlarda damar açıklığının korunması için stent de uygulanabiliyor. İşlemle kan akımının artırılması, hastanın şikayetlerinin azaltılması ve yürüme kapasitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Hastanede gerçekleştirilen bu ilk uygulamanın sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Hastanemizde periferik arter hastalığının tedavisinde kullanılan balon anjiyoplasti işleminin ilk kez başarıyla gerçekleştirilmesi hastanemiz adına güzel bir gelişme. Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Ramazan Yasdıbaş ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hastalarımızın tanı ve tedavi hizmetlerine kendi ilçelerinde ulaşabilmelerini sağlamak, ileri tedavi yöntemlerini hastanemizde uygulayabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve nitelikli sağlık hizmetini yerinde sunmaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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