Evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyin El Aluş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Torbalı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun evde bulduğu ilaçları içmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
EVDE RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI
Alınan bilgiye göre, 7 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyin El Aluş, Dağkızılca köyündeki evde rahatsızlanması üzerine Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
EVDE BULDUĞU İLAÇLARI İÇMİŞ
Aluş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aluş'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Aluş'un evde bulduğu ilaçları içmesi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Sağlık