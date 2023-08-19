İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Kalp ve Akciğer Nakli Hastaları Egzersizle Tedavi Oluyor

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde kalp ve akciğer nakli, kas kaybı ve iskemik kalp hastalığına bağlı kalp yetmezliği gibi hastalıkları bulunan hastalar egzersizlerle tedavi ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların görüşlerini içeren bir video paylaşarak ünitenin tanıtımını yaptı.

Kalp, akciğer nakli, kas kaybı veya iskemik kalp hastalığına bağlı kalp yetmezliği ve benzer başka hastalıkları bulunan hastalar, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde yaptıkları egzersizlerle tedavi oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde tedavi gören hastaların görüşlerini içeren ve ünitenin tanıtıldığı videoyu paylaştı.

Koca, paylaşımında, "İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, kalp nakli, akciğer nakli olan, kas kaybı yaşayan veya iskemik kalp hastalığına bağlı kalp yetmezliği ve benzer başka hastalıkları bulunan hastalarımıza hizmet veriyor. 'Hekimler baş tacımız' diyen hastalarımızı, nakil ve rehabilitasyon uzmanlarımızı dinleyelim." dedi.

Videoda, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Erdal Taşçı, akciğer nakli yapılan Erhan Yardımcı ve Muammer Toraman'ın nakil süreçlerine ilişkin bilgi vererek "Muammer Bey ve Erhan Bey, her ikisi de normal yaşamlarına şu an geri dönmüşler ve solunum fizyoterapisine, rehabilitasyona devam ediyorlar." diye konuştu.

Yardımcı, 2021'de çift taraflı akciğer nakli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ameliyat sonrası kas kaybımız çok fazla oluşmaması için daha sonra İstanbul Fizik Rehabilitasyon Merkezine sevk edildik. Burada kardiyopulmoner bölümüne geldik. Kondisyonlarımız düşmesin diye çeşitli egzersizlerimizi yapıyoruz. Nefes kontrollerimizi yapmaktayız. Bunun bize faydası çok fazla oldu. Çünkü hastanede bir süre yattığımız için eklemlerimizdeki ağrıların daha çok azalması ve kondisyonumuzun daha yüksek seviyeye çıkması için burada tedavimizi idame ettirmekteyiz."

"3 ay sonra kas güçlerimiz yerine geldi. Çok mutlu olduk"

Toraman ise 2021'deki akciğer naklinden 2 ay sonra entübe olduğunu anlatarak 10 günlük entübe sonrası kas kaybı olduğunu söyledi. Belli bir süre yürüyemediğini belirten Muammer Toraman, "Sonra İstanbul Fizik'e gönderildik. Burada 3 ay rehabilitasyon yaptık. Egzersiz yaptık. 3 ay sonra kas güçlerimiz yerine geldi. Çok mutlu olduk. Her gün yürüyüş yapıyoruz, spor yapıyoruz. Nakilden sonra yeni bir hayata başladım. Doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok çok teşekkür ederiz. Baş tacı hepsi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Sedef Ersoy da İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ünitesine ilişkin bilgi verdi.

Ünitede, kalp hastalığı veya akciğer hastalığına bağlı günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlaması olan, sosyal yaşantılarına katılmakta güçlük çeken hastaları tedaviye aldıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Özellikle kalp nakli olan, akciğer nakli olan veya iskemik kalp hastalığına kalp yetmezliği olan hastaları; astım ve bronşite bağlı akciğer solunum fonksiyonlarında azalma olan hastaları tedaviye almaktayız. Bu şekilde egzersiz kapasitelerini artırarak hastalarımızın günlük yaşam aktivitelerini kolaylıkla yapmalarını sağlıyoruz ve sosyal yaşantılarında, aile yaşantılarında katılımlarını artırmayı hedefliyoruz."